"نقل إلى المستشفى".. محمد عبد المنعم يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

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تعرض محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر ونيس الفرنسي، لوعكة صحية طارئة مما أدى إلى نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وتم نقل عبد المنعم إلى المستشفى للاطمئنان على حالته، دون الإفصاح عن تفاصيل الحالة الصحية الخاصة باللاعب حتى الآن.

وكان عبد المنعم انتقل إلى نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من النادي الأهلي.

وشارك المدافع المصري رفقة فريق نيس هذا الموسم، 9 مباريات في مختلف البطولات لم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

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