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"نقل إلى المستشفى".. محمد عبد المنعم يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

01:09 ص الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم (3)
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم (2)
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم مع منتخب مصر
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    مروة عيد ومحمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر تقديم محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    مروة عيد ومحمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    مروة عيد رفقة محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم مع نيس
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم من تدريبات نيس الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد عبد المنعم أثناء تقديمه لاعباً في نيس
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تعرض محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر ونيس الفرنسي، لوعكة صحية طارئة مما أدى إلى نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وتم نقل عبد المنعم إلى المستشفى للاطمئنان على حالته، دون الإفصاح عن تفاصيل الحالة الصحية الخاصة باللاعب حتى الآن.

وكان عبد المنعم انتقل إلى نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من النادي الأهلي.

وشارك المدافع المصري رفقة فريق نيس هذا الموسم، 9 مباريات في مختلف البطولات لم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

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والد محمد عبد المنعم نقل محمد عبد المنعم للمستشفى وعكة صحية لمحمد عبد المنعم محمد عبد المنعم وزوجتة أزمة صحية لمحمد عبد المنعم
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