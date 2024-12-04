أرسنال ضد اليونايتد.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء 4 ديسمبر، العديد من المباريات المهمة في الدوري الإنجليزي والإسباني، بجانب كأس ملك إسبانيا.

ويلاقي مانشستر يونايتد نظيره أرسنال في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يواجه ريال مدريد منافسه ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد ولفرهامبتون - 9.30 مساء - beIN Sports HD 6

نيوكاسل ضد ليفربول - 9.30 مساء - beIN Sports HD 2

ساوثهامبتون ضد تشيلسي - 9.30 مساء - beIN Sports HD 5

مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست - 9.30 مساء - beIN Sports HD 4

أرسنال ضد مانشستر يونايتد - 10.15 مساء - beIN Sports HD 1

أستون فيلا ضد برينتفورد - 10.15 مساء - beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النخبة

كاواساكي فرونتالي ضد شاندونج تايشان - 12 ظهرا - beIN AFC

شانجهاي ضد أولسان هيونداي - 2 ظهرا - SSC Extra 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو - 10 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

سانت أندرو ضد ريال بيتيس - 8 مساء - SSC SPORTS 2 HD

دي سالامنكا ضد رايو فاليكانو - 8 مساء - SSC Extra 2 HD

إستوبونا ضد ليجانيس - 10 مساء - SSC Extra 3 HD

ايخيا ضد فالنسيا - 10 مساء - SSC Extra 1 HD

بونتيفيدرا ضد فياريال - 10 مساء - SSC SPORTS 1 HD

لوجرونيس ضد جيرونا - 10 مساء - SSC SPORTS 3 HD