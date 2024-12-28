موعد مباراة البحرين واليمن بكأس الخليج

كتب ـ مصطفى الجريتلي:



يلتقي منتخب البحرين نظيره اليمني في مبارة تحصيل حاصل في ختام منافسات دور المجموعات بالنسخة الجارية من كأس الخليج.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان عند 04:30 عصر اليوم السبت.

وستُنقل المباراة عبر قنوات: SSC HD4، دبي الرياضية، البحرين الرياضية 1، الكأس 2، عمان الرياضية.

المنتخب البحريني قد ضمن التأهل إلى دور نصف نهائي كأس الخليج بعدما تصدر المجموعة بفوزين على السعودية والعراق.

وعلى الجانب الآخر سيودع منتخب اليمن البطولة بعدما تذيل مجموعته بدون أي نقطة.

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