لامين يامال يتفوق على صلاح.. أكثر 10 رياضيين بحثا على جوجل في إنجلترا

كتبت-هند عواد:

كشف صحيفة "صن" الإنجليزية، قائمة الرياضيين الأكثر بحثا في إنجلترا لعام 2024، خلت هذه القائمة من الثنائي ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي وكريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، كذلك محمد صلاح لاعب ليفربول.

وكان لوك ليتلير هو الرياضي الأكثر بحثًا على جوجل في المملكة المتحدة خلال عام 2024، وحصل لاعب رمي السهام، على لوحة تذكارية من محرك البحث بعد حصوله على المركز الأول .

واحتل ليتلر المركز الأول في التصنيف متفوقا على لاعبين مثل لامين يامال وسيمون بايلز، كما أنه كان أيضًا ثالث أكثر شخص تم البحث عنه في إنجلترا، خلف كيت ميدلتون ودونالد ترامب وقبل أمثال كير ستارمر والملك تشارلز.

وكان الإسباني لامين يامال، البالغ من العمر 17 عامًا، وصيفًا، في قائمة الأكثر بحثا على جوجل، وجاءت لاعبة الجمباز الأمريكية بايلز في المركز الثالث.

واحتل الإنجليزي جود بيلينجهام المركز الرابع، متقدما بفارق ضئيل على السباح آدم بيتي، الذي حصل على الميدالية الفضية في باريس على الرغم من ثبوت إصابته بفيروس كوفيد-19 بعد ساعات فقط.

بينما جاء كول بالمر، الذي تألق مع تشيلسي وسجل في نهائي بطولة أوروبا 2024 مع إنجلترا، في المركز التاسع، واحتل الجناح الإسباني نيكو ويليامز المركز العاشر بعد تألقه في بطولة أوروبا.