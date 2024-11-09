"التاسعة من أصل 11".. محمد شريف يغيب عن تشكيل الخليج أمام الفتح بالدوري السعودي

غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس في مباراة ليل بالدوري الفرنسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهد تشكيل فريق الخليج لمباراته مساء اليوم السبت أمام نظيره الفتح بالجولة العاشرة من الدوري السعودي غياب المحترف المصري بصفوفه محمد شريف.

المهاجم الدولي المصري لم يُشارك مع فريق الخليج بالموسم الجاري 2024/2025 سوى في مباراتين بالدوري ولم يُسجل خلال 139 دقيقة شارك بهما أي هدف وكذلك لم يصنع.

وتُعد كذلك هذه المباراة هي التاسعة على التوالي التي يغيبها اللاعب صاحب الـ 28 عاماً عن صفوف الخليج بالموسم الجاري بواقع 8 مباريات بالدوري وواحدة بكأس خادم الحرمين الشريفين.

شريف كان قد انضم لصفوف الخليج قادماً من الأهلي في موسم 23/24.

وشارك اللاعب بقميص الخليج منذ انضمامه في 38 مباراة بمختلف البطولات؛ إذ سجل 6 أهداف وصنع هدفين.

اقرأ أيضًا:

"إذا تطلب الأمر سأفعل ذلك مجددًا".. هل يتحدى رياض محرز جماهير أهلي جدة؟

أبناء المشاهير.. عمر سيد معوض رفض الأهلي بالبداية لأجل وادي دجلة.. وينتظره تجربة احترافية استثنائية