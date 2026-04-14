دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
21:00

برشلونة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

الجونة

إعلان

"نجم الملكي في الصدارة".. جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026

كتب : يوسف محمد

01:41 م 14/04/2026
تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل الجاري، مباريات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

وتقام اليوم الثلاثاء مباراتين في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، حيث يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يلتقي فريق أتليتكو مدريد مع نظيره برشلونة الإسباني.

ويحتل النجم الفرنسي كليان مبابي صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا، في الموسم الحالي 2025-2026، برصيد 14 هدفا.

وتستكمل مباريات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 غدا الأربعاء، بمباراتين، الأولى بين بايرن ميونخ وريال مدريد والثانية بين أرسنال وسبورتنج لشبونة.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026

1- كليان مبابي، ريال مدريد، 14 هدفا

2- هاري كين، بايرن ميونخ، 11 هدفا

3- أنتوني جوردن، نيوكاسل يونايتد، 10 أهداف

4- جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 9 أهداف

5- إيرلنج هالاند، مان سيتي، 8 أهدف

أقرأ أيضًا:

"متخليش حد يطلعك المسرح".. ميدو يوجه رسالة قوية لـ عبدالحفيظ

مالك وادي دجلة يتدخل لحل أزمة شباب بلوزداد مع الزمالك.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كيليان مبابي دوري أبطال أرووبا ريال مدريد وبايرن ميونخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لدعم الأنشطة التجارية.. 50% تخفيضا في رسوم تراخيص المحال بالإسكندرية
أخبار المحافظات

لدعم الأنشطة التجارية.. 50% تخفيضا في رسوم تراخيص المحال بالإسكندرية
حريق الزاوية الحمراء.. 5 وفيات داخل مصنع ملابس والنيران تلتهم المكان
حوادث وقضايا

حريق الزاوية الحمراء.. 5 وفيات داخل مصنع ملابس والنيران تلتهم المكان
إعلامي يكشف مفاجأة.. حسام البدري مرشح لتدريب منتخب ليبيا
رياضة عربية وعالمية

إعلامي يكشف مفاجأة.. حسام البدري مرشح لتدريب منتخب ليبيا
"أنتِ اللي بوّظتي الجوازة".. تحقيقات النيابة في طعن سيدة وابنتها بعزبة
حوادث وقضايا

"أنتِ اللي بوّظتي الجوازة".. تحقيقات النيابة في طعن سيدة وابنتها بعزبة
النيابة العامة توسع منظومة خدماتها الرقمية للمحامين وتعمم الطلب الإلكتروني
حوادث وقضايا

النيابة العامة توسع منظومة خدماتها الرقمية للمحامين وتعمم الطلب الإلكتروني

إعلان

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"