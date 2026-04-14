عدي الدباغ يتحدث عن مواجهة شباب بلوزداد: "سنلعب من أجل الفوز"

كتب : محمد عبد الهادي

04:58 م 14/04/2026

عدي الدباغ

أكد المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة شباب بلوزداد المقبل في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مهمة جدًا وفريقه سيلعب من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف اللاعب في تصريحاته خلال الفاعليات الإعلامية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف": "حققنا نتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب، والثقة الزائدة ليست مطلوبة في لقاء العودة، ونستعد فنيًا ونفسيًا للمباراة، من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية".

وتابع عدي الدباغ: "سنستفيد من عاملي الأرض والجمهور في لقاء العودة، وتألقي مع الفريق يرجع إلى دعم الجهاز الفني واللاعبين والجماهير لي".

واختتم اللاعب قائلًا:" نسعى لإسعاد جماهير الزمالك في مواجهة الإياب أمام بطل الجزائر وتأكيد التأهل".

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

يستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا.

إقرأ أيضًا:
"لعنة باريس".. ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول الليلة؟

"عقوبة تنتظره".. لقطة غاضبة لـ أكرم توفيق بالدوري القطري "فيديو"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

انخفاض أسعار النفط مع بوادر انفراجة دبلوماسية.. وترقب حاسم لمصير "هرمز"
تفاقم عجز الميزان التجاري 15.4% خلال 6 أشهر بسبب ضغط الاستيراد
صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
صديق الإنسان في البلوهول.. تفاصيل ظهور دولفين ضخم في دهب
بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"