أكد المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة شباب بلوزداد المقبل في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مهمة جدًا وفريقه سيلعب من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف اللاعب في تصريحاته خلال الفاعليات الإعلامية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف": "حققنا نتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب، والثقة الزائدة ليست مطلوبة في لقاء العودة، ونستعد فنيًا ونفسيًا للمباراة، من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية".

وتابع عدي الدباغ: "سنستفيد من عاملي الأرض والجمهور في لقاء العودة، وتألقي مع الفريق يرجع إلى دعم الجهاز الفني واللاعبين والجماهير لي".

واختتم اللاعب قائلًا:" نسعى لإسعاد جماهير الزمالك في مواجهة الإياب أمام بطل الجزائر وتأكيد التأهل".

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

يستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا.

إقرأ أيضًا:

"لعنة باريس".. ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول الليلة؟



"عقوبة تنتظره".. لقطة غاضبة لـ أكرم توفيق بالدوري القطري "فيديو"



