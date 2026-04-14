إعلان

احذر ضباب الدماغ.. عادات يومية تسبب التشوش الذهني وهكذا تتخلص منه

كتب : سيد متولي

02:30 م 14/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قد تلاحظ أحيانا أنك تقف حائرا داخل غرفة ما دون أن تتذكر سبب دخولك، أو تبحث طويلا عن كلمة بسيطة ولا تجدها، هذه الحالة تعرف باسم ضباب الدماغ، وهي ليست مرضا، بل مجموعة من الأعراض التي تشمل ضعف التركيز، وتشتت الانتباه، والإرهاق الذهني.


ما أسباب ضباب الدماغ؟


وبحسب موقع ريال سيمبل الأمريكي، قد تنتج هذه الحالة عن مجموعة من العوامل اليومية، كما أن بعض السلوكيات المعتادة قد تفاقمها، في حين يمكن لتغييرات بسيطة أن تساعد في استعادة صفاء الذهن.


كيف يؤثر اضطراب النوم على الدماغ؟


النوم غير المنتظم أو غير الكافي من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى التشوش الذهني، فقلة النوم تؤثر على الذاكرة والانتباه، وتبطئ عملية التفكير، ما يزيد من الشعور بالتعب الذهني، كما يرتبط بزيادة القلق والاكتئاب.


نصائح مهمة لتجنب اضطراب النوم


وينصح المختصون بالالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، واتباع روتين هادئ قبل النوم مثل القراءة، مع تجنب استخدام الهاتف، إضافة إلى الانتباه لأي مشكلات في التنفس أثناء النوم.


كيف يؤثر تعدد المهام على الدماغ؟


التنقل المستمر بين المهام، مثل متابعة الرسائل والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في وقت واحد، يضعف القدرة على التركيز ويزيد من النسيان، لذلك، يفضل إنجاز مهمة واحدة في كل مرة، مع تقليل الإشعارات غير الضرورية، ووضع قائمة قصيرة بالأولويات اليومية.


ما تأثير التوتر المستمر على العقل؟


يؤدي التوتر المزمن إلى إبقاء العقل في حالة استنفار دائم، ما ينعكس سلبا على وضوح التفكير، فالضغوط اليومية قد تزيد من صعوبة التركيز وتضاعف الشعور بالإرهاق، ولهذا، يجب أخذ فترات راحة قصيرة خلال اليوم، وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو تمارين إرخاء العضلات.


هل يسبب الجفاف ضباب الدماغ؟


قد يكون ضباب الدماغ إشارة إلى نقص في احتياجات الجسم الأساسية، فالجفاف يمكن أن يؤثر على الذاكرة والتركيز، كما أن الجلوس لفترات طويلة يقلل من نشاط مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة.
لذلك، من المهم شرب الماء بانتظام، خاصة في بداية اليوم ومع الوجبات، إلى جانب الحرص على الحركة كل فترة، حتى لو كانت لبضع دقائق.

أقرأ ايضًا:

دراسة تكشف تأثير وزن حديثي الولادة على وظائف الدماغ في المستقبل ؟

علامة قد تظهر على الذراع قبل النوم تكشف ارتفاع الكوليسترول.. انتبه لها

6 عادات صحية تخفض مستوى الكوليسترول

النوم الجسم الذاكرة صحة الدماغ الإرهاق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار البنوك

صندوق النقد يتوقع تسجيل التضخم بمصر 13.2% و11.1% للعام المالي الحالي والمقبل
"صباح الفل".. فرنش مونتانا يتحدث باللهجة المصرية في حفله مع تامر حسني
زووم

الشروط والإجراءات.. كيف تحصل على المعاش المبكر؟
اقتصاد

بعد تعيينه مستشارًا سياسيًا للسيسي.. من هو رمزي عز الدين؟
أخبار مصر

خبير اقتصادي ينتقد رفع أسعار البنزين: التكلفة الفعلية لبرميل النفط في مصر
اقتصاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"