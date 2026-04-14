للقطاعين العام والخاص.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026

كتب : محمد أبو بكر

04:58 م 14/04/2026

إجازة عيد الأضحى

يبحث عدد كبير من المواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص، عن عدد أيام وموعد إجازة عيد الأضحى 2026.

عدد أيام وموعد إجازة عيد الأضحى 2026

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، عدد أيام وموعد إجازة عيد الأضحى 2026، كما يلي:

بحسب رئاسة الجمهورية، فإن موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026، ستكون اعتبارًا من الثلاثاء 26 مايو 2026 "وقفة عيد الأضحى، وحتى الجمعة 29 مايو 2026.

قائمة إجازات 2026 المتبقية

25 أبريل (السبت):
عيد تحرير سيناء.

1 مايو (الجمعة):
عيد العمال.

26 مايو (الثلاثاء):
وقفة عرفات.

27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة):
عيد الأضحى المبارك.

17 يونيو (الأربعاء):
رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

30 يونيو (الثلاثاء):
ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الخميس):
عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس (الأربعاء):
المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء):
عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

