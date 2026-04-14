بعد رفضها الدخول في الحرب.. ترامب يشن هجوماً على رئيسة وزراء إيطاليا

كتب : وكالات

05:00 م 14/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشدة الثلاثاء رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لرفضها انخراط بلادها في الحرب الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران، معرباً عن "صدمته" وخيبة أمله من افتقارها إلى "الشجاعة".

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "هل يُعجب الإيطاليين أن رئيسة حكومتهم لا تساعدنا في الحصول على هذا النّفط؟ هل يرضيهم هذا؟ لا أستطيع تخيل ذلك. أنا مصدوم. كنت أظن أنها تتحلى بالشجاعة، لكنني كنت مخطئاً".

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل، والتي تشمل تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا، وذلك في ظل التطورات الراهنة.

وبحسب وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء جاء القرار خلال فعالية في مدينة فيرونا، حيث أكدت أن الحكومة قررت وقف التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل، دون توضيح مدة التعليق أو الخطوات المقبلة بشأن الاتفاق.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما حكم لبس المرأة للملابس القصيرة أو الضيقة؟.. أمينة الفتوى تجيب
أخبار

ما حكم لبس المرأة للملابس القصيرة أو الضيقة؟.. أمينة الفتوى تجيب
20 صورة.. كامل الوزير يتفقد تطوير الطريق الساحلي بشمال سيناء
أخبار مصر

20 صورة.. كامل الوزير يتفقد تطوير الطريق الساحلي بشمال سيناء
الـ"داش كام"| ما أهميتها في السيارة وهل يمكن تركيبها بالطرازات القديمة؟
نصائح

الـ"داش كام"| ما أهميتها في السيارة وهل يمكن تركيبها بالطرازات القديمة؟
ترامب يكشف موعدا محتملا لاستئناف مفاوضات حرب إيران وأمريكا
شئون عربية و دولية

ترامب يكشف موعدا محتملا لاستئناف مفاوضات حرب إيران وأمريكا
ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. خطوات سريعة تساعدك على خفضه فورا
نصائح طبية

ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. خطوات سريعة تساعدك على خفضه فورا

أخبار

المزيد

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"