بعد رفضها الدخول في الحرب.. ترامب يشن هجوماً على رئيسة وزراء إيطاليا

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشدة الثلاثاء رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لرفضها انخراط بلادها في الحرب الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران، معرباً عن "صدمته" وخيبة أمله من افتقارها إلى "الشجاعة".

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "هل يُعجب الإيطاليين أن رئيسة حكومتهم لا تساعدنا في الحصول على هذا النّفط؟ هل يرضيهم هذا؟ لا أستطيع تخيل ذلك. أنا مصدوم. كنت أظن أنها تتحلى بالشجاعة، لكنني كنت مخطئاً".

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل، والتي تشمل تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا، وذلك في ظل التطورات الراهنة.

وبحسب وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء جاء القرار خلال فعالية في مدينة فيرونا، حيث أكدت أن الحكومة قررت وقف التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل، دون توضيح مدة التعليق أو الخطوات المقبلة بشأن الاتفاق.