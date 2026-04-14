بسبب غانا.. كيروش ينتظر إنجاز تاريخي في كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

03:01 م 14/04/2026

بات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد لمنتخب غانا، على أعتاب تحقيق إنجازًا تاريخيًا في بطولة كأس العالم المقبلة 2026.

وأعلن منتخب غانا أمس الإثنين، تعيين كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، ليقود النجوم السوداء في بطولة كأس العالم 2026.

رقم تاريخي ينتظر كيروش في كأس العالم

بتعيين كيروش مدربًا لمنتخب غانا في كأس العالم، سيصبح ثاني أكثر المدربين مشاركة في المونديال، معادلًا إنجاز المدرب الصربي بورا ميلوتينوفيتش برصيد 5 مشاركات.

ويتصدر المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا قائمة أكثر المدربين مشاركة في كأس العالم برصيد 6 مشاركات، أبرزها قيادته منتخب البرازيل للتتويج بلقب مونديال 1994.

مجموعة غانا في كأس العالم 2026

يشارك منتخب غانا في بطولة كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الـ12 رفقة منتخبات، كرواتيا، إنجلترا وبنما.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب غانا أولي مبارياته في مونديال كأس العالم، أمام منتخب بنما يوم 17 يونيو 2026، في مدينة تورونتو الكندية.

