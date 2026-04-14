هزيمة الهلال السعودي أمام السد في دوري الأبطال تكتب نهاية موسم نونيز مع

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة ألفارو أربيلوا، قائمة فريقه الرسمية التي ستخوض مباراة بايرن ميونخ الألماني غدا الأربعاء 15 أبريل الجاري، في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويحل فريق ريال مدريد ضيفا على حساب نظيره بايرن ميونخ الألماني غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري.

قائمة ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى : لونين، فران جونزاليس وخابي نافارو.

خط الدفاع : كارفاخال، ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، كاريراس، فران جارسيا، روديجر، ميندي وهويسن.

خط الوسط : بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، أردا جولر، دي سيبايوس وتياجو.

خط الهجوم: فيني جونيور، كليان مبابي، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز وماستانتونو.

نتيجة مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ

وكان فريق بايرن ميونخ الألماني، نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره ريال مدريد في مباراة الذهاب، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وشهدت قائمة ريال مدريد الإسباني لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، غياب لاعب الوسط الفرنسي تشواميني بسبب الإيقاف.

والجدير بالذكر أن بعثة ريال مدريد الإسباني، ستتجه إلى ألمانيا لخوض مباراة بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل الجاري.

أقرأ أيضًا:

