دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

21:00

برشلونة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

20:00

زد

"غياب نجم الوسط".. قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

11:01 ص 14/04/2026
    مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ (1)
    خلال مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد.
    ريال مدريد وبايرن ميونخ
    فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد
    ريال مدريد

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة ألفارو أربيلوا، قائمة فريقه الرسمية التي ستخوض مباراة بايرن ميونخ الألماني غدا الأربعاء 15 أبريل الجاري، في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويحل فريق ريال مدريد ضيفا على حساب نظيره بايرن ميونخ الألماني غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري.

قائمة ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى : لونين، فران جونزاليس وخابي نافارو.

خط الدفاع : كارفاخال، ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، كاريراس، فران جارسيا، روديجر، ميندي وهويسن.

خط الوسط : بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، أردا جولر، دي سيبايوس وتياجو.

خط الهجوم: فيني جونيور، كليان مبابي، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز وماستانتونو.

نتيجة مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ

وكان فريق بايرن ميونخ الألماني، نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره ريال مدريد في مباراة الذهاب، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وشهدت قائمة ريال مدريد الإسباني لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، غياب لاعب الوسط الفرنسي تشواميني بسبب الإيقاف.

والجدير بالذكر أن بعثة ريال مدريد الإسباني، ستتجه إلى ألمانيا لخوض مباراة بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل الجاري.

اقتراح فيفا يثير الجدل.. هل تنضم إيطاليا لمجموعة مصر في المونديال؟

من خطاب كاف لمواليد كفر الشيخ.. مجاهد يخرج عن صمته ويرد على الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
بعد انطلاقها بعشرة أيام.. "الأعلى للإعلام" يستدعي الممثل القانوني لقناة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)
"لعنة باريس".. ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول الليلة؟
بينها الدينار الكويتي..أسعار 6 عملات عربية تتراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
رغم صعوده عالميا.. سعر الدولار يهبط في التعاملات الأولى للبنوك بعد الإجازة.. لماذا؟
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض