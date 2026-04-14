تحدث المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن المواجهة المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

ويلتقي فريق ليفربول مع باريس سان جيرمان في التاسعة مساءً بملعب الأنفيلد، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال سلوت عن مباراة ليفربول وباريس

نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول حديث سلوت عن مباراة باريس سان جيرمان قائلًا: "ندرك تمامًا جودة باريس سان جيرمان، وندرك أيضًا الفرصة التي لدينا أمام جماهيرنا على ملعب الأنفيلد وهذه فرصتنا لإظهار جودتنا".

وتابع: "علينا أن نستغل فرصة النجاة التي لدينا، بعدما لم يسجل باريس المزيد من الأهداف في مباراة الذهاب"، لقد أبقانا باريس على قيد الحياة".

وأضاف سلوت: "باريس سان جيرمان أظهر جودته في مباراة الذهاب وفاز 2-0، ولا يمكن لأي شخص الاعتراض أو الشكوى من تلك النتيجة".

واختتم: "سنحيي الليلة الذكرى الـ37 لحادثة هيلزبره، ورغم مرور أربعة عقود علي هذه المأساة، إلا أن هناك الكثير من الأشخاص مازالوا متأثرين بتلك الأحداث".

إقرأ أيضًا:

