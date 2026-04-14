شهدت قضية مشجعي منتخب السنغال، تطورات جديدة في الساعات الماضية، على خلفية حبسهم بعد أعمال الشغب في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وشهد نهائي المغرب والسنغال احتجاز عددًا كبيرًا من مشجعي منتخب السنغال، بعد أعمال الشغب الجماهيري، وإصابة عددًا من أفراد الأمن ومنظمي المباراة.

ماذا حدث في قضية مشجعي منتخب السنغال؟

أكد موقع "البطولة"، المغربي، أن محكمة الاستئناف قامت بتأجيل النظر في ملف مشجعي السنغال مرة أخرى، دون تحديد موعد دقيق للجلسة المقبلة.

وأكد التقرير أن دفاع المشجعين السنغاليين الموقوفين على خلفية أحداث الشغب في نهائي كأس أمم أفريقيا، طلب من محكمة الاستئناف بالرباط، استدعاء رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، للاستماع إليه بصفته المسؤول عن الجهة المنظمة للمسابقة.

وجاء هذا الطلب ضمن مجموعة من الملتمسات التي قدّمتها هيئة الدفاع خلال جلسة أمس الإثنين، من بينها المطالبة بعرض الفيديوهات التي استندت إليها الضابطة القضائية، للتأكد من مدى تورط كل مشجع فيما نُسب إليه وأُدين به ابتدائياً.

كما رفض ممثل النيابة العامة الملتمسات التي تقدم بها دفاع المشجعين السنغاليين، لعدم جدوى عرض الفيديوهات، ولأن الاستماع إلى موتسيبي لن يُضيف شيئًا إلى المحاكمة لتقرر تأجيل النظر في القضية.

