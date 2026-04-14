دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
21:00

برشلونة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
21:00

باريس سان جيرمان

إبراهيم نور الدين: أزمة الأهلي واتحاد الكرة "استعراض قوة"

كتب : محمد خيري

04:31 م 14/04/2026

الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم

انتقد إبراهيم نور الدين حالة الجدل الدائرة بين الأهلي واتحاد الكرة المصري، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا يعكس صراعًا بلا ضوابط أو لوائح واضحة تحكمه.

وقال نور الدين، في تصريحات إذاعية، إن الأزمة الحالية تمثل "استعراض قوة" بين الأطراف المختلفة، في ظل غياب إطار تنظيمي واضح يدير مثل هذه المواقف.

وأضاف أنه يتمنى تهدئة الأجواء المحيطة بالحكام، مشيرًا إلى أن التحكيم المصري يتعرض لهجوم حاد خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أداء الحكام.

لابد من وجود لوائح واضحة

كما أعرب عن استيائه من تصريحات أوسكار رويز، خاصة فيما يتعلق بلقطة ركلة الجزاء المثيرة للجدل في مباراة الأهلي، مؤكدًا ضرورة وجود لوائح وقوانين واضحة تُنظم المنظومة الكروية وتحد من تكرار مثل هذه الأزمات.

رفضت الزواج منه فاعتدى عليها.. كشف ملابسات فيديو تحرش بفتاة في الجيزة
