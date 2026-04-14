تحل غدًا الأربعاء، 15 أبريل، الذكرى الـ37 لكارثة هيلزبره، التي تُعد واحدة من أبشع الكوارث في تاريخ كرة القدم، والتي وقعت خلال نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1989.

تفاصيل مأساة هيلزبره لجماهير ليفربول

شهد ملعب هيلزبره في مدينة شيفيلد تكدسًا جماهيريًا كبيرًا قبل انطلاق المباراة بين ليفربول ونوتنجهام فورست، ما دفع الشرطة لفتح أحد الأبواب لتخفيف الزحام، لتتدفق أعداد إضافية إلى مدرجات ممتلئة بالفعل.

تدافع الجماهير تسبب في حادث مأساوي داخل المدرجات أسفر عن وفاة 97 من مشجعي ليفربول، إلى جانب إصابة المئات، في واحدة من أكثر الحوادث دموية في تاريخ الملاعب.

استمرت تداعيات الكارثة لسنوات طويلة، بعدما تم تحميل الجماهير المسؤولية في البداية، قبل أن تكشف التحقيقات لاحقًا عن أخطاء جسيمة في التنظيم والأمن، لتتغير الرواية الرسمية ويتم الاعتراف بمسؤولية الجهات المعنية.

جماهير ليفربول تحيي ذكرى حادثة هيلزبره

تحرص جماهير ليفربول سنويًا على إحياء ذكرى الضحايا في 15 أبريل من كل عام، حيث تتوقف المدينة حدادًا، ويتم الوقوف دقيقة صمت في توقيت إيقاف المباراة، تخليدًا لذكرى من فقدوا حياتهم في تلك المأساة.

