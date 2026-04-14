الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

في الذكري الـ 37.. ماذا حدث لجماهير ليفربول في مأساة هيلزبره؟

كتب : محمد عبد الهادي

04:43 م 14/04/2026 تعديل في 04:43 م
    واقعة هيلزبره في مباراة ليفربول ونوتنجهام
    واقعة هيلزبره في مباراة ليفربول ونوتنجهام
    واقعة هيلزبره في مباراة ليفربول ونوتنجهام
    واقعة هيلزبره في مباراة ليفربول ونوتنجهام
    واقعة هيلزبره في مباراة ليفربول ونوتنجهام
    واقعة هيلزبره في مباراة ليفربول ونوتنجهام
    واقعة هيلزبره في مباراة ليفربول ونوتنجهام
    واقعة هيلزبره في مباراة ليفربول ونوتنجهام
    واقعة هيلزبره في مباراة ليفربول ونوتنجهام
    واقعة هيلزبره في مباراة ليفربول ونوتنجهام
    واقعة هيلزبره في مباراة ليفربول ونوتنجهام
    واقعة هيلزبره في مباراة ليفربول ونوتنجهام

تحل غدًا الأربعاء، 15 أبريل، الذكرى الـ37 لكارثة هيلزبره، التي تُعد واحدة من أبشع الكوارث في تاريخ كرة القدم، والتي وقعت خلال نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1989.

تفاصيل مأساة هيلزبره لجماهير ليفربول

شهد ملعب هيلزبره في مدينة شيفيلد تكدسًا جماهيريًا كبيرًا قبل انطلاق المباراة بين ليفربول ونوتنجهام فورست، ما دفع الشرطة لفتح أحد الأبواب لتخفيف الزحام، لتتدفق أعداد إضافية إلى مدرجات ممتلئة بالفعل.

تدافع الجماهير تسبب في حادث مأساوي داخل المدرجات أسفر عن وفاة 97 من مشجعي ليفربول، إلى جانب إصابة المئات، في واحدة من أكثر الحوادث دموية في تاريخ الملاعب.

استمرت تداعيات الكارثة لسنوات طويلة، بعدما تم تحميل الجماهير المسؤولية في البداية، قبل أن تكشف التحقيقات لاحقًا عن أخطاء جسيمة في التنظيم والأمن، لتتغير الرواية الرسمية ويتم الاعتراف بمسؤولية الجهات المعنية.

جماهير ليفربول تحيي ذكرى حادثة هيلزبره

تحرص جماهير ليفربول سنويًا على إحياء ذكرى الضحايا في 15 أبريل من كل عام، حيث تتوقف المدينة حدادًا، ويتم الوقوف دقيقة صمت في توقيت إيقاف المباراة، تخليدًا لذكرى من فقدوا حياتهم في تلك المأساة.

ليفربول وتنجهام أس الاتحاد الإنجليزي لعب هيلزبره

7 وفيات.. مصدر يكشف قيمة تعويضات ضحايا حادث حريق مصنع بالزاوية الحمراء
7 وفيات.. مصدر يكشف قيمة تعويضات ضحايا حادث حريق مصنع بالزاوية الحمراء
