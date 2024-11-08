"دوري مصري ولقاءات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر الجاري العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وتشهد مباريات اليوم الجمعة إقامة ثلاثة مباريات ببطولة الدوري المصري، أبرزهم مباراة الزمالك أمام نظيره سموحة، في الجولة الثانية بالمسابقة.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

بتروجيت ضد مودرن سبورت.. 5 مساءً.. "أون تايم سبورتس 2".

الزمالك ضد سموحة.. 5 مساءً.. "أون تايم سبورتس 1".

إنبي ضد بيراميدز.. 5 مساءً.. "أون تايم سبورتس 2".

الدوري الإسباني

لاس بالماس ضد رايو فايكانو.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 3".

الدوري الإيطالي

ليتشي ضد إمبولي.. 9.45 دقيقة مساءً.. "أبو ظبي الرياضية".

الدوري الفرنسي

مارسيليا ضد أوكسيرا.. 9.45 دقيقة مساءً.. "بي إن سبورتس 4".

الدوري الألماني

يونيون برلين ضد فرايبورج.. 9.30 مساءً.. "بي إن سبورتس 5".

الدوري السعودي

الهلال ضد الاتفاق.. 4.45 دقيقة مساءً.. "SSC 1".

الأهلي ضد الرائد.. 5.20 دقيقة مساءً.. "SSC Extra 1".

الرياض ضد النصر.. 7 مساءً.. "SSC Extra 2".