من هو أفضل كابتن للجولة 13 من الدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون

كتب - محمد القرش:

يكشف عدد من أفضل خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي حول العالم، أفكارها حول من يجب أن يكون قائدًا في الجولة 13، قبل الموعد النهائي للانتقالات المقرر له اليوم الجمعة في الساعة 8.30 بتوقيت مصر.

وقال خبير الفانتازي جياني بوتيس: "أنا حاليا متردد بين كول بالمر (10.9 مليون جنيه إسترليني)، الذي حصل على راحة في منتصف الأسبوع قبل مواجهة فريق أستون فيلا الذي يبدو مرهقًا بعد تعادله دون أهداف مع يوفنتوس، وبراين مبيومو (7.9 مليون جنيه إسترليني)، الذي لديه أفضل مباراة على أرضه أمام فريق ليستر".

وأضاف خبير الفانتازي لي بونفيلد: "هناك الكثير من الخيارات الجيدة حقا هذا الأسبوع ومع مواجهة ليفربول المتألق ضد مانشستر سيتي الذي خرج من سباق الدوري، من سيراهن على حصول محمد صلاح (13.1 مليون جنيه إسترليني) على حصته التاسعة المكونة من رقمين هذا الموسم؟ (10 نقاط فأكثر)".

وواصل خبير الفانتازي برانيل شيث: "أعتقد أن الأمر بين صلاح وبالمر، ففريقا مانشستر سيتي وأستون فيلا المنافسان لهما يبدوان مشكوك في دفاعهما، ولكن بالنظر إلى الأداء الرائع الذي يقدمه صلاح، فإنني أميل إلى منحه شارة القيادة".

وأوضح خبير الفانتازي أوتكارش دالميا: "كانت خطتي قبل بضعة أسابيع هي أن يكون بالمر قائدًا للفريق في مباراة على أرضه أمام أستون فيلا، بينما يتواجه صلاح وإيرلينج هالاند (15.1 مليون جنيه إسترليني)، ولكن بناءً على الأداء الدفاعي الأخير لمانشستر سيتي، أعتقد أن صلاح هو الآن الخيار الأفضل".

وزاد خبير الفانتازي بن كرابتري: "بالنظر إلى مباريات لاعبيّ، فإن ماثيوس كونيا (7 مليون جنيه إسترليني) سيكون الاختيار المعقول، لكنني من المرجح أن أختار بالمر، الذي أتوقع أن يحصل على عوائد هجومية ضد فريق فيلا".

واختتمت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "إذا كنت أملكه، كنت سأختار ساكا قائدًا للفريق هذا الأسبوع، ولكن بما أنني من غير المرجح أن احصل عليه قبل الجولة الرابعة عشرة، فأنا أختار بين بالمر وصلاح ومبيومو لشارة القيادة، نجم برينتفورد سجل هدفًا أو صنع في كل مباراة على أرضه حتى الآن هذا الموسم، لذا قد يكون اختيارًا تفاضليًا رائعًا، لكنني من المرجح أن أتمسك بصلاح نظرًا لضعف دفاع مانشستر سيتي".