أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب لن يتحملوا أي مصاريف تتعلق بطباعة الامتحانات، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارًا عاجلًا يقضي بتولي الإدارات التعليمية مسؤولية تصوير وطباعة الامتحانات بالكامل، مع التشديد على منع تحميل المدارس أو الطلاب أي نفقات مالية مرتبطة بذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن حرصها على تنظيم سير امتحانات شهر مارس بشكل منضبط، وضمان توفير كل وسائل الدعم اللوجستي للطلاب دون أي عبء إضافي على أولياء الأمور.

