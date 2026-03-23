هل يتحمل الطلاب تكاليف طباعة امتحانات شهر مارس 2026؟.. التعليم تجيب

كتب : أحمد الجندي

05:02 م 23/03/2026

وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب لن يتحملوا أي مصاريف تتعلق بطباعة الامتحانات، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارًا عاجلًا يقضي بتولي الإدارات التعليمية مسؤولية تصوير وطباعة الامتحانات بالكامل، مع التشديد على منع تحميل المدارس أو الطلاب أي نفقات مالية مرتبطة بذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن حرصها على تنظيم سير امتحانات شهر مارس بشكل منضبط، وضمان توفير كل وسائل الدعم اللوجستي للطلاب دون أي عبء إضافي على أولياء الأمور.

امتحانات مارس طباعة الامتحانات تصوير الامتحانات

