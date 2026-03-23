قضت محكمة جنايات ثالث الإسماعيلية، بالسجن المشدد 6 سنوات على رئيس النادي الإسماعيلي السابق نصر محمد أبو الحسن صالح، وآخر، في القضية رقم 520 لسنة 2015 جنايات ثالث، والمقيدة برقم 967 لسنة 2017 كلي شمال الإسماعيلية، وذلك على خلفية اتهامات بالاستيلاء على المال العام والإخلال بعقود المقاولة.

تفاصيل القضية وأرقامها

تعود وقائع القضية إلى رصد مخالفات مالية شابت تنفيذ عدد من الأعمال، حيث كشفت التحقيقات عن وجود تجاوزات تمثلت في تسهيل الاستيلاء على المال العام، إلى جانب الإخلال ببنود التعاقدات، بما تسبب في إهدار المال العام.

تفاصيل الاتهامات لكل متهم

وشمل أمر الإحالة كلًا من محمد زين العابدين حسن محمد، والذي وُجهت إليه تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وخضر سالم خصر، ونصر محمد أبو الحسن صالح “رئيس النادي الإسماعيلي السابق”، حيث وُجهت إليهما تهم الإخلال بعقدي المقاولة والاستيلاء على المال العام، من خلال مخالفات ترتبت عليها أضرار مالية.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم محمد زين العابدين حسن محمد، وذلك لوفاته، وفقًا لما تقضي به أحكام القانون.

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من خضر سالم خصر ونصر محمد أبو الحسن صالح بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لكل منهما، مع إلزامهما برد مبلغ 259 ألفًا و161 جنيهًا، وهو قيمة الأموال محل الاتهام.

وجاء في حيثيات الحكم أن العقيدة القانونية للمحكمة استقرت بعد مطالعة أوراق القضية وشهادة الشهود وتقارير اللجان الفنية من خبراء وزارة العدل، على ثبوت القصد الجنائي في حق المتهمين بنية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال عامة كانت تحت أيديهم وبسبب وظيفتهم.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين أخلوا إخلالًا جسيمًا ببنود عقدي المقاولة محل الدعوى، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية دون وجه حق عن أعمال لم يتم تنفيذها أو نُفذت بالمخالفة للمواصفات الفنية، وهو ما اعتبرته المحكمة تربحًا وتسهيلاً لتربح الغير وإضرارًا عمديًا بالمال العام.