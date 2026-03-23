ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم

كتب : محمد جعفر

04:26 م 23/03/2026 تعديل في 04:55 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن الشخص الذي تجري معه الولايات المتحدة محادثات بشأن الحرب شخصية رفيعة ونحظى باحترام كبير، لكنه ليس المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي.

وأوضح ترامب أن مبعوثيه، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، أجروا محادثات وصفها بـ"القوية جدًا" مع الجانب الإيراني.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "أجرينا محادثات قوية للغاية، وسنرى إلى أين ستقود، لدينا نقاط اتفاق رئيسية، ويمكنني القول إن هناك توافقًا تقريبًا حول جميع هذه النقاط".

وأشار ترامب إلى أن التواصل بين الأطراف كان معقدًا، قائلاً: "ربما لم يتم نقل الأمور بشكل صحيح، فالتواصل كان متضررًا للغاية، ولم يتمكنوا من التحدث مع بعضهم البعض بشكل مباشر، لكننا أجرينا محادثات قوية جدًا عبر ويتكوف وكوشنر".

وفي إطار حديثه عن المرشد الإيراني قال: " لا أريد أن يقتل مجتبى خامنئي ولا أعلم إذا كان على قيد الحياة".

