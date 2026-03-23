بريطانيا تحذّر: حرب الشرق الأوسط قد تمتد لشهور وعلينا الاستعداد للأسوأ

كتب : مصطفى الشاعر

05:53 م 23/03/2026

كير ستارمر

أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن على لندن وضع خطط دقيقة لاحتمالية استمرار الحرب في الشرق الأوسط لـ "فترة من الوقت"، محذّرا من "أوهام التهدئة الفورية" وتداعياتها الخطيرة.

"لا راحة كاذبة" في أمد الصراع

حذّر ستارمر من الانجراف وراء ما وصفه بـ "الراحة الكاذبة" أو الاعتقاد بأن النزاع قد ينتهي سريعا، مشددا في إفادته أمام لجنة برلمانية على ضرورة التخطيط على أساس أن المواجهات قد تمتد لشهور بدلا من أيام أو أسابيع.

"دبلوماسية التهدئة" وتكذيب طهران

أوضح رئيس الوزراء البريطاني، أن كافة "جهود وطاقة" لندن منصبة حاليا على تحقيق خفض سريع للتصعيد، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين.

وفي سياق متصل، رحب متحدث باسم ستارمر، بأي تقارير تتحدث عن "محادثات مثمرة" بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن إجراء مناقشات بناءة مع طهران مطلع الأسبوع، وهو الأمر الذي سارعت السلطات الإيرانية بـ "نفيه قاطعا".

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

بريطانيا حرب إيران إيران وأمريكا الحرب في إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة
زووم

خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة

تفاصيل اجتماع رئيس مجلس النواب ورؤساء "الهيئات البرلمانية واللجان" الأربعاء
أخبار مصر

تفاصيل اجتماع رئيس مجلس النواب ورؤساء "الهيئات البرلمانية واللجان" الأربعاء
بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
اقتصاد

بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب
شئون عربية و دولية

ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب
2289 فرصة عمل للشباب.. "العمل" تفتح أبواب التوظيف بـ 9 محافظات
أخبار مصر

2289 فرصة عمل للشباب.. "العمل" تفتح أبواب التوظيف بـ 9 محافظات

مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية