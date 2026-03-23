أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن على لندن وضع خطط دقيقة لاحتمالية استمرار الحرب في الشرق الأوسط لـ "فترة من الوقت"، محذّرا من "أوهام التهدئة الفورية" وتداعياتها الخطيرة.

"لا راحة كاذبة" في أمد الصراع

حذّر ستارمر من الانجراف وراء ما وصفه بـ "الراحة الكاذبة" أو الاعتقاد بأن النزاع قد ينتهي سريعا، مشددا في إفادته أمام لجنة برلمانية على ضرورة التخطيط على أساس أن المواجهات قد تمتد لشهور بدلا من أيام أو أسابيع.

"دبلوماسية التهدئة" وتكذيب طهران

أوضح رئيس الوزراء البريطاني، أن كافة "جهود وطاقة" لندن منصبة حاليا على تحقيق خفض سريع للتصعيد، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين.

وفي سياق متصل، رحب متحدث باسم ستارمر، بأي تقارير تتحدث عن "محادثات مثمرة" بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن إجراء مناقشات بناءة مع طهران مطلع الأسبوع، وهو الأمر الذي سارعت السلطات الإيرانية بـ "نفيه قاطعا".

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.