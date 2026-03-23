قال مصدر أمريكي لموقع أكسيوس يوم الاثنين، إن مصر وتركيا وباكستان نقلت خلال اليومين الماضيين رسائل بين الولايات المتحدة وإيران في محاولة لخفض حدة التوتر والتصعيد.

وأضاف المصدر أن كبار المسؤولين من هذه الدول الثلاث أجروا محادثات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مشيراً إلى أن "الوساطة مستمرة وتحرز تقدماً، والمناقشات تدور حول إنهاء الحرب وتسوية جميع القضايا العالقة، نأمل في الحصول على إجابات قريباً".

تصريحات ترامب حول التقدم في المحادثات

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات "جيدة ومثمرة" خلال اليومين الماضيين، ووجّه وزارة الحرب بوقف الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحها لإيران لفتح مضيق هرمز.

وفي مقابلات تلفزيونية، قال ترامب يوم الاثنين إن المناقشات مع السلطات الإيرانية كانت مكثفة للغاية، معربًا عن أمله في التوصل إلى نتائج جوهرية، وأضاف في تصريح لـ"فوكس بيزنس" أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، وقد يتم ذلك في غضون خمسة أيام أو أقل.

الرد الإيراني على تأجيل الهجمات

ردت إيران على تصريحات ترامب بشأن تأجيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية لمدة خمسة أيام ضمن إطار المحادثات الجارية للتوصل إلى حل شامل لإنهاء الحرب، وذلك عبر وكالة تسنيم شبه الرسمية، نقلاً عن مسؤول أمني رفيع.

وأكد المسؤول الأمني أن "لا مفاوضات جارية، وبهذا الأسلوب من الحرب النفسية لن يعود مضيق هرمز إلى ظروف ما قبل الحرب، ولن يعود الهدوء إلى أسواق الطاقة."