لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

1 0
17:00

بتروجيت

الدوري الإنجليزي

ساوثامبتون

2 3
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

0 1
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ليجانيس

- -
19:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

شاهد هدفي صلاح في مرمى ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

05:49 م الأحد 24 نوفمبر 2024

النجم المصري محمد صلاح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

سجل الجناح المصري، محمد صلاح، هدف تعادل ليفربول في مرمى ساوثهامبتون بالدقيقة 65، بعد تمريرة رائعة من ريان جرافينبيرش، قبل أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وكان قد سجل دومنيك سوبوسلاي هدف تقدم ليفربول في الدقيقة 30، قبل أن يسجلا أرمسترونج وماتيوس فيرنانديز هدفي التقدم في الدقيقة 42 و56.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 حتى الآن، بينما جاء ساوثهامبتون في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

اقرأ أيضًا:

"حسام حسن لا يراني".. سام مرسي يُعلق على عدم انضمامه للمنتخب

"ليس هجومًا شخصيًا".. مهاجم واتفورد السابق: محمد صلاح ليس لاعبًا عالميًا

صلاح الدوري الإنجليزي أهداف صلاح ليفربول ليفربول ضد ساوثهامبتون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة
صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية