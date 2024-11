شاهد هدفي صلاح في مرمى ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

سجل الجناح المصري، محمد صلاح، هدف تعادل ليفربول في مرمى ساوثهامبتون بالدقيقة 65، بعد تمريرة رائعة من ريان جرافينبيرش، قبل أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وكان قد سجل دومنيك سوبوسلاي هدف تقدم ليفربول في الدقيقة 30، قبل أن يسجلا أرمسترونج وماتيوس فيرنانديز هدفي التقدم في الدقيقة 42 و56.

