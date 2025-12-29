هاني أبو ريدة يدعم منتخب مصر في مباراة أنجولا من المدرجات

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا

حرص هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مباراة مصر وأنجولا، المقامة حاليا بين المنتخبين، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وظهر أبو ريدة في مدرجات ملعب "أغادير الكبير"، لدعم لاعبي منتخب مصر أمام أنجولا، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا.

وكان منتخب مصر ضمن الصعود إلى الدور المقبل من كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، بعد الفوز في الجولة الماضية على حساب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

والجدير بالذكر أن المنتخب الوطني، ضمن الصعود إلى الدور المقبل من البطولة متصدرا لمجموعته، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين بالبطولة.

