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"دوري سيدات وإماراتي".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

04:55 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

كرة قدم

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كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة، أبرزها لقاء الأهلي وإنبي في الدوري المصري للسيدات.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الدوري المصري للسيدات:

مودرن سبورت ضد وادي دجلة.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

إنبي ضد الأهلي.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت.

الدوري الإماراتي:

العروبة ضد العين.. الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري الدوري المصري للسيدات النادي الأهلي
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