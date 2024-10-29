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منافس بيراميدز.. الترجي التونسي يتفق مع مدرب الأهلي الأسبق

09:55 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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    الترجي التونسي ينهي اتفاقه مع فايلر
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    السويسري لوسيان فايلر مدرب الأهلي الأسبق
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كتبت-هند عواد:

اقترب الترجي التونسي من التعاقد مع مدير فني جديد، بعد إنهاء التعاقد مع البرتغالي ميجيل كاردوزو، الأسبوع الماضي، عقب تراجع نتائج الفريق في الدوري التونسي.

وذكرت صحيفة "الكأس" السعودية، أن الترجي التونسي وضع اللمسات النهائية للاتفاق مع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الأسبق على تدريبه.

وأضافت الصحيفة، أن فايلر سيتولى قيادة الفريق بعد مباراة الترجي والنجم الساحلي في كلاسيكو الدوري التونسي، ويستعد الفريق للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، في مجموعة تضم بيراميدز ودجوليبا وساجرادا، كما يشارك في كأس العالم للأندية، يونيو المقبل في الولايات المتحدة.

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الترجي التونسي ينهي اتفاقه مع لوسيان فايلر لوسيان فايلر مدرب الأهلي الأسبق إنهاء التعاقد مع البرتغالي ميجيل كاردوزو الترجي التونسي يتعاقد مع فايلر
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