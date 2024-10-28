موعد مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

كتبت - نهى خورشيد

يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية وبالتحديد جماهير القلعة الحمراء المباراة المرتقبة بين الأهلي والعين الإماراتي، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

موعد مباراة الأهلي والعين والقنوات الناقلة

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والعين غدا الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة،والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

وتذاع المباراة بشكل حصري عبر قناةON TIME SPORTS" 1"، بالإضافة إلى قناة "AD SPORTS 1 HD" التابعة لشبكة أبوظبي الرياضية الإماراتية، بجانب قناة "mbc masr 2".

والجديد بالذكر أن فريق العين تأهل لمواجهة الأهلي، بعدما حقق فوزًا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 6-2، في مباراة أقيمت على ملعب هزاع بن زايد ضمن الدور التمهيدي.