بديل دونجا.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في كأس السوبر

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كتب - محمد القرش:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على الـ11 لاعبا في مباراة بيراميدز اليوم الأحد.

وشهد التشكيل قيادة سيف الدين الجزيري لخط هجوم الزمالك، ومحمد شحاتة بدلا من نبيل عماد دونجا المُصاب.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود بنتايك.

خط الوسط: زياد كمال - ناصر ماهر - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في دولة الإمارات.

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