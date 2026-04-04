إعلان

ماذا قال رواد "أرتميس 2" في أولى رسائلهم من أعماق الفضاء؟.. فيديو

كتب : محمود عبدالرحمن

12:22 م 04/04/2026

فريق رحلة أرتميس 2 إلى القمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك رواد مهمة أرتميس 2، أول رحلة مأهولة للقمر منذ أكثر من خمسين عاما، أولى رسائلهم المصورة مع الجمهور، بعد يومين تقريبا من انطلاق الرحلة التاريخية على متن مركبة أوريون الفضائية.

في البث الأول، وصف الطاقم المناظر الخلابة للأرض من الفضاء، وقال ريد وايزمان: "يمكنك رؤية الكرة الأرضية بأكملها من القطب إلى القطب كانت لحظة مذهلة أوقفتنا جميعا"، بينما أضاف زميله فيكتور غلوفر: "صدقونا، أنتم تبدون رائعين وجميلين".

تفاصيل الرحلة وتجارب الطاقم

ورافق الطاقم دمية صغيرة على شكل قمر باسم "رايز"، مستوحاة من صورة شروق الأرض الشهيرة لمهمة أبولو 8، صممها طفل يبلغ ثماني سنوات.

واستعرض جلوفر الدمية العائمة خلال البث، في إشارة مرحة لحالة انعدام الوزن بالمركبة، بينما أضفت كريستينا كوتش لمسة فكاهية عند حديثها عن إصلاح مرحاض المركبة الذي تبلغ قيمته 30 مليون دولار، قائلة: "أنا فخور بأن أطلق على نفسي لقب سباك الفضاء".

وأكد مسؤولو ناسا أن الطاقم ومركز التحكم نجحا في حل المشكلة بسرعة، لتعود كافة أنظمة المركبة إلى وضعها الطبيعي، ما يعكس قدرة الرواد على الجمع بين العمل الجاد والمرح خلال رحلتهم الفضائية.

أرتميس 2 أوريون رواد الفضاء الأرض انعدام الوزن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

