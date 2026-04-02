أبهر القمر الوردي المكتمل في أبريل عشاق الفلك حول العالم، بعدما أضاء السماء بمشهد استثنائي تزامن مع استعدادات إطلاق مهمة Artemis II التابعة لوكالة NASA، والتي تحمل أربعة رواد فضاء في رحلة تستمر 10 أيام إلى الجانب البعيد من القمر.

القمر الوردي

يعرف قمر أبريل المكتمل باسم "القمر الوردي" في أمريكا الشمالية، وهو اسم لا يعكس لون القمر الفعلي، بل يرتبط بازدهار نبات الفلوكس في أوائل الربيع.

وخلال اكتمال القمر، يظهر قرصه مضاءً بالكامل من منظور الأرض، نتيجة وقوعه في الجهة المقابلة للشمس.

تزامن نادر مع مهمة فضائية

جاء ظهور القمر الوردي هذا العام في توقيت لافت، بالتزامن مع تأقلم رواد فضاء مهمة Artemis II مع بيئة انعدام الجاذبية في المدار الأرضي المنخفض.

وضم طاقم المهمة كلا من Reid Wiseman وVictor Glover وChristina Koch وJeremy Hansen.

لحظة مدهشة من الفضاء

عبر قائد المهمة Reid Wiseman عن انبهاره بالمشهد، مؤكدا رؤيتهم لشروق قمر خلاب أثناء توجههم نحوه مباشرة.

وفي الوقت نفسه، تابع ملايين من عشاق الفلك هذه الظاهرة، حيث امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بصور مذهلة للقمر المكتمل.

فرصة مشاهدة مستمرة

رغم أن القمر بلغ ذروته في الأول من أبريل، إلا أنه سيظل يبدو شبه مكتمل خلال الليالي التالية، ما يمنح فرصة إضافية لعشاق السماء لمتابعة هذا المشهد.