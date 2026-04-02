رحلة تاريخية لـ4 رواد فضاء تمهد للهبوط على سطح القمر

انطلقت مهمة Artemis II التابعة لوكالة NASA من مركز Kennedy Space Center في فلوريدا، على متن صاروخ Space Launch System، في خطوة جديدة تقرب البشرية من العودة إلى القمر، حيث تحمل أربعة رواد فضاء في رحلة تستمر 10 أيام حوله قبل العودة إلى الأرض.

انطلاق تاريخي نحو القمر

انطلقت المهمة في تمام الساعة 6:35 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على متن أقوى صاروخ بنته ناسا، والذي يتجاوز ارتفاعه 300 قدم.

ويضم طاقم الرحلة كلا من Reid Wiseman قائد المهمة، وVictor Glover، وChristina Koch، إلى جانب Jeremy Hansen من وكالة الفضاء الكندية.

لحظة عبور الفضاء

بعد عبور الطاقم خط كارمان، الحد الفاصل بين الأرض والفضاء، وصف القائد Reid Wiseman المشهد قائلا إنهم يشاهدون شروق قمر خلاب ويتجهون نحوه مباشرة، في إشارة إلى انطلاق المهمة بالتزامن مع اكتمال القمر.

أول مهمة مأهولة منذ «أبولو 17»

تعد «أرتميس 2» أول مهمة مأهولة إلى القمر منذ أكثر من 50 عاما، وتحديدا منذ مهمة Apollo 17 عام 1972، التي شهدت آخر خطوات بشرية على سطح القمر بقيادة Eugene Cernan.

ورغم أن الطاقم الحالي لن يهبط على القمر، فإن المهمة تمثل مرحلة تمهيدية لعمليات هبوط مستقبلية.

اختبارات حاسمة في الفضاء السحيق

خلال الرحلة، سيجري الرواد سلسلة من التجارب المهمة، تشمل دراسة تأثير السفر في الفضاء السحيق على جسم الإنسان، واختبار أنظمة الحماية من الطقس الفضائي، إلى جانب تجربة تقنيات جديدة داخل كبسولة Orion spacecraft.

كما سيتضمن البرنامج إجراء عمليات رصد قريبة لسطح القمر واختبار أنظمة دعم الحياة والمناورة.

إنجازات تاريخية للطاقم

تحمل المهمة أبعادا تاريخية، إذ سيصبح Victor Glover أول رجل أسود يشارك في رحلة حول القمر، بينما تسجل Christina Koch اسمها كأول امرأة تقوم بهذه المهمة.

كما يعد Jeremy Hansen أول رائد فضاء غير أمريكي يشارك في رحلة حول القمر.

مسار الرحلة والعودة إلى الأرض

بعد الوصول إلى مدار أرضي مرتفع على ارتفاع يقارب 46 ألف ميل، سيبدأ الطاقم في اختبار الأنظمة الحيوية للمركبة، قبل التوجه إلى الجانب البعيد من القمر.

ومن المتوقع أن يصل الرواد إلى أبعد نقطة وصل إليها البشر في الفضاء، على ارتفاع يتراوح بين 4 إلى 6 آلاف ميل فوق سطح القمر.

وفي ختام الرحلة، ستعود الكبسولة إلى الأرض بسرعة هائلة تصل إلى 25 ألف ميل في الساعة، قبل أن تهبط في المحيط الهادئ بالقرب من سان دييغو.