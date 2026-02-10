الزيادات تخطت 150%.. أسعار السجائر آخر 4 سنوات

شهدت أسعار السجائر في السوق المصرية زيادات كبيرة تخطت 150% في بعض الأنواع خلال السنوات الأربعة الأخيرة، لتسجل قفزات ملحوظة مقارنة بمستوياتها في عام 2022، بفعل ارتفاعات متتالية طالت مختلف الأنواع المحلية والمستوردة.

وأعلنت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، اليوم رفع أسعار 5 أنواع من السجائر المحلية بقيمة 4 جنيهات للعبوة، وفقًا لما قاله إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.

وكانت شركة فيليب موريس رفعت أسعار منتجاتها من السجائر والتي تتضمن مارلبورو وميريت بأنواعهما و أل أند أم، والتبغ المسخن بأنواعه، بدءًا من الشهر الجاري.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية رحلة ارتفاع أسعار بعض أنواع السجائر السجائر خلال آخر أربع سنوات، وفق بيانات سابقة قام مصراوي بتحليلها:

سجائر Merit بأنواعها

عام 2022: 49 جنيهًا.

حاليًا: 111 جنيهًا.

قيمة الزيادة: سجلت 62 جنيهًا.

نسبة الزيادة: سجلت 126.5%.

Marlboro

مارلبورو أحمر

عام 2022: 49 جنيهًا.

حاليًا: بلغت 102 جنيه.

قيمة الزيادة: 53 جنيهًا.

نسبة الزيادة: نحو 108%.

مارلبورو دهبي

عام 2022: 46 جنيهًا.

حاليًا: 102 جنيه.

قيمة الزيادة: 56 جنيهًا.

نسبة الزيادة: نحو 122%.

Marlboro Crafted

عام 2022: 36 جنيهًا.

حاليًا: 79 جنيهًا.

قيمة الزيادة: 43 جنيهًا.

نسبة الزيادة: نحو 119%.

سجائر L&M بأنواعها

عام 2022: 34 جنيهًا.

حاليًا: 82 جنيهًا.

قيمة الزيادة: 48 جنيهًا.

نسبة الزيادة: نحو 141%.

كليوباترا سوفت كوين

عام 2022: 19 جنيهًا.

السعر الحالي: 48 جنيهًا.

قيمة الزيادة: 29 جنيهًا.

نسبة الزيادة: نحو 153%.

كليوباترا بوكس

عام 2022: 20 جنيهًا.

السعر الحالي: 48 جنيهًا.

قيمة الزيادة: 28 جنيهًا.

نسبة الزيادة: 140%.

مونديال "أحمر – أزرق – سيلفر"

عام 2022: 21 جنيهًا.

السعر الحالي: 48 جنيهًا.

قيمة الزيادة: 27 جنيهًا.

نسبة الزيادة: نحو 128.5%.

كليوباترا سوبر

عام 2022: 21 جنيهًا.

السعر الحالي: 48 جنيهًا.

قيمة الزيادة: 27 جنيهًا.

نسبة الزيادة: نحو 128.5%.

