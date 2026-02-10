إعلان

الزيادات تخطت 150%.. أسعار السجائر آخر 4 سنوات

كتب : آية محمد

03:54 م 10/02/2026 تعديل في 04:11 م

أسعار السجائر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت أسعار السجائر في السوق المصرية زيادات كبيرة تخطت 150% في بعض الأنواع خلال السنوات الأربعة الأخيرة، لتسجل قفزات ملحوظة مقارنة بمستوياتها في عام 2022، بفعل ارتفاعات متتالية طالت مختلف الأنواع المحلية والمستوردة.

وأعلنت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، اليوم رفع أسعار 5 أنواع من السجائر المحلية بقيمة 4 جنيهات للعبوة، وفقًا لما قاله إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.

وكانت شركة فيليب موريس رفعت أسعار منتجاتها من السجائر والتي تتضمن مارلبورو وميريت بأنواعهما و أل أند أم، والتبغ المسخن بأنواعه، بدءًا من الشهر الجاري.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية رحلة ارتفاع أسعار بعض أنواع السجائر السجائر خلال آخر أربع سنوات، وفق بيانات سابقة قام مصراوي بتحليلها:

سجائر Merit بأنواعها

عام 2022: 49 جنيهًا.

حاليًا: 111 جنيهًا.

قيمة الزيادة: سجلت 62 جنيهًا.

نسبة الزيادة: سجلت 126.5%.

Marlboro

مارلبورو أحمر

عام 2022: 49 جنيهًا.

حاليًا: بلغت 102 جنيه.

قيمة الزيادة: 53 جنيهًا.

نسبة الزيادة: نحو 108%.

مارلبورو دهبي

عام 2022: 46 جنيهًا.

حاليًا: 102 جنيه.

قيمة الزيادة: 56 جنيهًا.

نسبة الزيادة: نحو 122%.

Marlboro Crafted

عام 2022: 36 جنيهًا.

حاليًا: 79 جنيهًا.

قيمة الزيادة: 43 جنيهًا.

نسبة الزيادة: نحو 119%.

سجائر L&M بأنواعها

عام 2022: 34 جنيهًا.

حاليًا: 82 جنيهًا.

قيمة الزيادة: 48 جنيهًا.

نسبة الزيادة: نحو 141%.

كليوباترا سوفت كوين

عام 2022: 19 جنيهًا.

السعر الحالي: 48 جنيهًا.

قيمة الزيادة: 29 جنيهًا.

نسبة الزيادة: نحو 153%.

كليوباترا بوكس

عام 2022: 20 جنيهًا.

السعر الحالي: 48 جنيهًا.

قيمة الزيادة: 28 جنيهًا.

نسبة الزيادة: 140%.

مونديال "أحمر – أزرق – سيلفر"

عام 2022: 21 جنيهًا.

السعر الحالي: 48 جنيهًا.

قيمة الزيادة: 27 جنيهًا.

نسبة الزيادة: نحو 128.5%.

كليوباترا سوبر

عام 2022: 21 جنيهًا.

السعر الحالي: 48 جنيهًا.

قيمة الزيادة: 27 جنيهًا.

نسبة الزيادة: نحو 128.5%.

اقرأ أيضًا:

الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا

شعبة الدخان: فيليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"

بعد ارتفاع الأسعار.. رئيس شعبة الدواجن يوضح السعر العادل

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار السجائر زيادة أسعار السجائر شركة الشرقية للدخان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ستُكلف النادي كثيرًا".. خبير لوائح يحذر الأهلي من أزمة أشرف داري
رياضة محلية

"ستُكلف النادي كثيرًا".. خبير لوائح يحذر الأهلي من أزمة أشرف داري
شعبة الدخان: المنصور الدولية ترفع أسعار سجائر "دافيدوف" بنحو 5 جنيهات
اقتصاد

شعبة الدخان: المنصور الدولية ترفع أسعار سجائر "دافيدوف" بنحو 5 جنيهات
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
أخبار مصر

رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
أخبار البنوك

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي في مصر
أخبار السيارات

أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي