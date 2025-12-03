القمر العملاق الأخير في 2025 يزين سماء ديسمبر.. تفاصيل

مع اقتراب نصف الكرة الشمالي من فصل الشتاء، سيطل القمر المكتمل الأخير لعام 2025 في ليلة الخميس 4 ديسمبر فوق الأفق الشرقي عند غروب الشمس، مترافقH مع زيادة ملحوظة في الحجم والسطوع، ما يجعله حدثا فلكيا يستحق المراقبة والتصوير.

القمر العملاق والحضيض

القمر العملاق ناتج عن مدار القمر البيضاوي حول الأرض، حيث توجد نقاط يكون فيها القمر أقرب ما يكون للأرض، وتعرف بالحضيض، ويحدث نحو 13 مرة سنويًا، إذ عندما يتزامن الحضيض مع القمر المكتمل أو الجديد، يطلق على هذه الظاهرة اسم "القمر العملاق".

في 4 ديسمبر 2025، سيصل الحضيض إلى مسافة 357,219 كيلومترا من الأرض، ما يجعل حجمه الظاهري أكبر بنسبة 8% مقارنة بالقمر المكتمل المتوسط، وزيادة سطوعه بنحو 16%، ما يمنحه فرصة رائعة للتصوير، خاصة في الأجواء الشتوية الباردة التي تتميز بسماء صافية ورطوبة منخفضة.

تأثيرات العوامل الفلكية

حركة مدار القمر غير الثابتة، بالإضافة إلى جاذبية الشمس والعلاقة المتغيرة بين الأرض والقمر، تجعل توقيت الحضيض مختلفًا في كل مرة، ما يجعل كل قمر عملاق حدثا فريدا.

ويعد القمر العملاق في ديسمبر أقرب من أي قمر عملاق منذ أبريل 2020، على الرغم من كونه أبعد قليلًا من قمر "بيفر العملاق" في نوفمبر 2025.

تزامن القمر والأرض والشمس

الظاهرة المعروفة بالتزامن تشير إلى اصطفاف الأرض والقمر والشمس في خط مستقيم، حيث يظهر القمر المكتمل على الجانب المقابل للأرض من الشمس.

بالمقابل، يعرف القمر المكتمل في أبعد نقطة من الأرض باسم "القمر الصغير"، الذي لا يحظى بنفس الاهتمام نظرًا لصعوبة ملاحظته وتأثيره المحدود على التصوير الفوتوغرافي.