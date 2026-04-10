كشفت مجموعة "علي بابا" عن نموذج ذكاء اصطناعي مبتكر لتوليد الفيديو يحمل اسم "هابي هورس" (Happy Horse)، والذي أحدث ضجة واسعة داخل قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين، بعد تصدره التصنيفات العالمية خلال أيام من إطلاقه.

نموذج هابي هورس 1.0

وتمكن نموذج "هابي هورس 1.0" من احتلال صدارة قائمة أفضل تطبيقات تحويل النص إلى فيديو على منصة "أرتيفيشال أناليسيس"، قبل الكشف رسميا عن هوية الجهة المطورة له، ما زاد من حالة الجدل والتكهنات داخل مجتمع التكنولوجيا.

تطوير داخلي وخطط للتوسع

وأوضح متحدث باسم الشركة أن النموذج جاء نتيجة جهود وحدة الابتكار التابعة لوحدة "علي بابا توكن هب" الجديدة، مشيرا إلى أنه لا يزال في المرحلة التجريبية.

وأضاف أن الشركة تخطط لإتاحة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالنموذج قريبًا، بما يسمح للمطورين الخارجيين بالاستفادة من قدراته.

تفوق هابي هورس

وتفوق "هابي هورس" على نموذج "سيدانس 2.0" التابع لشركة "بايت دانس"، ليحقق أعلى تقييم لأي منتج فيديو تقدمه "علي بابا" حتى الآن، بعدما كانت محاولاتها السابقة ضمن تصنيفات متأخرة تحت علامة "Wan".

حماس واسع وتأثير على الأسواق

وأثار الأداء القوي للنموذج، إلى جانب الغموض الذي أحاط به، موجة من الحماس داخل أوساط المستثمرين ومجتمع الذكاء الاصطناعي في الصين، حيث ربطه كثيرون بشركة "علي بابا"، ما انعكس على ارتفاع أسهمها بنسبة وصلت إلى 8%.

سوق تنافسية واستثمارات ضخمة

ويعد مجال توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من أكثر المجالات تنافسية، ويتطلب استثمارات ضخمة، لكنه في الوقت نفسه يعد من بين القطاعات القليلة القادرة على تحقيق عوائد مالية مستقرة لمطوري هذه التقنيات.

فرصة للصين بعد تراجع المنافسين

ومع انسحاب "أوبن إيه آي" من هذا القطاع في مارس، ازدادت الفرص أمام الشركات الصينية لتعزيز حضورها، خاصة مع هيمنة منتجاتها على أغلب قائمة "أرتيفيشال أناليسيس".

أداء قوي في الاختبارات المعيارية

وأظهرت عينات الفيديو التي نشرها مزودو الاختبارات المعيارية أداء مميزا لمنصة "هابي هورس" مقارنة بمنافسيها، ما يعزز من مكانتها في هذا السباق المتسارع.

استراتيجية علي بابا نحو الذكاء الاصطناعي

وفي سياق متصل، أطلقت "علي بابا" خلال أبريل أحدث إصدار من مولد الفيديو "Wan"، الذي تم تطويره داخل مختبر "تونغي"، في إطار توجهها لتوسيع استثماراتها في هذا المجال.

وتعمل الشركة على دعم فرق متعددة لتطوير أدوات إبداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالتوازي، رغم عدم الإعلان الرسمي عن جميع هذه المبادرات.

إعادة هيكلة وطموحات مستقبلية

ويقود الرئيس التنفيذي إيدي وو تحولا استراتيجيا داخل الشركة، حيث جعل تطوير الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى، مع التركيز على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام.

وأعادت "علي بابا" هيكلة أعمالها في مارس، مع التركيز على تحقيق عوائد من هذا القطاع، وأعلنت عن تشكيل لجنة تقنية جديدة ورفع مستوى مختبر "تونغي" ليصبح وحدة أعمال مستقلة.