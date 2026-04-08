أعلنت منصة "إكس" عن تحديث مهم لمحرر الصور المدمج، حيث أصبح بإمكان المستخدمين تحرير الصور مباشرة داخل نافذة إنشاء المنشورات، دون الحاجة للاعتماد على تطبيقات خارجية.

أدوات جديدة وتجربة أكثر شمولًا

وقال نيكيتا بير، مسؤول المنتجات في "إكس"، إن المحرر الجديد يقدم ميزات طال انتظارها، مثل الرسم وإضافة النصوص، إلى جانب أدوات طمس أو إخفاء أجزاء من الصورة قبل نشرها، بما يمنح المستخدمين تجربة أكثر تطورا مقارنة بالأدوات السابقة.

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط التحرير

ويدعم التحديث إمكانية تعديل الصور باستخدام الأوامر النصية، بفضل دمج الذكاء الاصطناعي "غروك"، ما يسمح بتحرير الصور بطريقة ذكية وسريعة دون مغادرة واجهة التطبيق.

دعم المبدعين والصحفيين

ويعد هذا التحديث خطوة عملية لتحسين تجربة النشر، خاصة للمبدعين والصحفيين، وكل من يشارك لقطات شاشة أو صورا مشروحة بشكل منتظم.

التوفر على الأنظمة المختلفة

حاليا، التحديث متاح على نظام iOS، على أن يصل إلى مستخدمي أندرويد قريبا دون تحديد موعد رسمي.