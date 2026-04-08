إعلان

"إكس" تطلق محرر صور جديد داخل التطبيق.. ما القصة؟

كتب : محمود عبدالرحمن

05:01 م 08/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت منصة "إكس" عن تحديث مهم لمحرر الصور المدمج، حيث أصبح بإمكان المستخدمين تحرير الصور مباشرة داخل نافذة إنشاء المنشورات، دون الحاجة للاعتماد على تطبيقات خارجية.

أدوات جديدة وتجربة أكثر شمولًا

وقال نيكيتا بير، مسؤول المنتجات في "إكس"، إن المحرر الجديد يقدم ميزات طال انتظارها، مثل الرسم وإضافة النصوص، إلى جانب أدوات طمس أو إخفاء أجزاء من الصورة قبل نشرها، بما يمنح المستخدمين تجربة أكثر تطورا مقارنة بالأدوات السابقة.

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط التحرير

ويدعم التحديث إمكانية تعديل الصور باستخدام الأوامر النصية، بفضل دمج الذكاء الاصطناعي "غروك"، ما يسمح بتحرير الصور بطريقة ذكية وسريعة دون مغادرة واجهة التطبيق.

دعم المبدعين والصحفيين

ويعد هذا التحديث خطوة عملية لتحسين تجربة النشر، خاصة للمبدعين والصحفيين، وكل من يشارك لقطات شاشة أو صورا مشروحة بشكل منتظم.

التوفر على الأنظمة المختلفة

حاليا، التحديث متاح على نظام iOS، على أن يصل إلى مستخدمي أندرويد قريبا دون تحديد موعد رسمي.

إكس تحرير الصور في إكس الذكاء الاصطناعي غروك تطبيقات الهواتف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب
نصائح طبية

كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب

لم يكن هدفا.. إسرائيل ترد على أنباء استهداف زعيم حزب الله في لبنان
شئون عربية و دولية

لم يكن هدفا.. إسرائيل ترد على أنباء استهداف زعيم حزب الله في لبنان
قرار عاجل من القضاء بشأن عصام صاصا في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبدالوهاب
حوادث وقضايا

قرار عاجل من القضاء بشأن عصام صاصا في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبدالوهاب
يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
حوادث وقضايا

يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
إيران تحذّر من استمرار استهداف لبنان: سيؤدي إلى عواقب وخيمة
شئون عربية و دولية

إيران تحذّر من استمرار استهداف لبنان: سيؤدي إلى عواقب وخيمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران