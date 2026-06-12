62 ألف شكوى تُربك ميتا.. ماذا قالت الشركة بعد تعطل فيسبوك وإنستجرام؟

علقت شركة ميتا، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، على العطل الذي ضرب خدماتها اليوم، مؤكدة أن المستخدمين يواجهون صعوبات في الوصول إلى المنصات.

وقال المتحدث باسم الشركة، آندي ستون، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الشركة على علم بالمشكلة، مضيفا: "نحن نعلم أن بعض المستخدمين يواجهون حاليا صعوبة في الوصول إلى خدماتنا، ونعمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وأفاد موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع الأعطال الإلكترونية بتسجيل أكثر من 62 ألف بلاغ متعلق بفيسبوك، إلى جانب أكثر من 8 آلاف بلاغ بشأن إنستجرام، خلال فترة العطل، اعتمادا على تقارير المستخدمين من مصادر متعددة.

وكان مستخدمون حول العالم قد أبلغوا، اليوم الجمعة، عن تعرض منصتي فيسبوك وإنستجرام لعطل مفاجئ تسبب في اضطرابات واسعة بالخدمات.

وشهدت المنصتان ارتفاعا ملحوظا في بلاغات الأعطال عبر موقع "داون ديتيكتور"، مع تسجيل موجات شكاوى متزامنة من عدة دول بعد عصر الجمعة بتوقيت الرياض.

تسجيل خروج مفاجئ من الحسابات

وأفاد مستخدمون بتعرضهم لتسجيل خروج تلقائي من حساباتهم على فيسبوك وإنستجرام، مع عدم القدرة على تسجيل الدخول مجددًا، وظهور رسائل خطأ تشير إلى حدوث مشكلة غير متوقعة.

توقف الرسائل وتحديث الخلاصات

وشمل العطل توقف تحديثات الخلاصات، إضافة إلى تعطل أو اختفاء خدمات الرسائل المباشرة عبر ماسنجر وإنستجرام لدى عدد كبير من المستخدمين.

رسائل خطأ تربك المستخدمين

وظهرت على صفحات فيسبوك رسائل تفيد بوجود خطأ تقني، مع تأكيد أن الشركة تعمل على معالجة المشكلة وإعادة الخدمات إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

اضطراب في خدمات ميتا عالميا

ورغم عدم وجود صفحة رسمية مخصصة لحالة الخدمات الاستهلاكية لدى شركة ميتا، فإن الشركة تعتمد على صفحة مخصصة لأدوات الأعمال لمتابعة حالة الأنظمة والخدمات.

امتداد العطل عالميا

وأشار موقع "داون ديتيكتور" إلى أن العطل بدأ في وقت مبكر من صباح الجمعة بتوقيت المحيط الهادئ، وامتد ليشمل منتجات فيسبوك المختلفة حول العالم، قبل أن يشهد الموقع نفسه ضغطًا مؤقتًا خلال ذروة البلاغات.