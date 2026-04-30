لتحميل وتفريغ الحاويات.. الخطوط اليابانية تستخدم روبوتات صينية لمواجهة نقص العمالة

كتب : وكالات

08:43 ص 30/04/2026

أعلنت الخطوط الجوية اليابانية، اليوم الخميس، أنها ستبدأ اعتبارا من مايو استخدام روبوتات صينية بشرية الشكل في أعمال تحميل وتفريغ الأمتعة والبضائع بمطار هانيدا بطوكيو، في تجربة تمتد لعامين.

وسيركز المشروع الذي تنفذه شركة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بالتعاون مع شركة GMO AI & Robotics، في مرحلته الأولى على مهام الشحن مثل تحميل وتفريغ الحاويات، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق العمل ليشمل تنظيف مقصورة الطائرات وتشغيل المعدات الأرضية.

وجاء الإعلان في وقت يعاني فيه قطاع الطيران الياباني من ضغوط متزايدة بسبب ارتفاع أعداد السياح الوافدين وتراجع عدد السكان في سن العمل، علما أن الشركة توظف حاليا نحو 4000 عامل في الخدمات الأرضية مثل تحميل وتفريغ الأمتعة والحقائب وتموين الطائرة بالوقود والطعام والماء وتنظيف المقصورة، وغيرها.

وفي عرض إعلامي، ظهرت روبوتات صينية الصنع من شركة Unitree (ومقرها هانجتشو، بارتفاع 130 سم) وهي تدفع حمولات على سير ناقل وتلوح بذراعها.

وأرجعت الخطوط الجوية اليابانية وشريكتها اختيار الروبوتات البشرية الشكل إلى قدرتها على العمل ضمن المرافق الحالية وتصميمات الطائرات "دون تعديلات كبيرة"، على عكس الأنظمة الآلية الثابتة والروبوتات أحادية الغرض التي تواجه صعوبة في التكيف مع البنية التحتية القائمة وسير العمل المعقد.

وسيجرى الاختبار على مراحل، تبدأ بتقييم المواقع الآمنة لتشغيل الروبوتات، ثم تنتقل إلى فحوصات تشغيلية تحاكي ظروف المطار الحقيقية، مع خطط مستقبلية لتشغيلها بشكل ذاتي وتوسيع مهامها.

وقال رئيس GMO AI & Robotics، إن المطارات تعتمد في عملياتها بشكل كبير على العمل البشري وتعاني نقصا حادا في العمالة.

بينما أكد رئيس شركة JAL Ground Service، أن استخدام الروبوتات سيقلل العبء على العمال، لكن مسؤوليات مثل إدارة السلامة ستبقى بشرية.

يذكر أن بعض المطارات اليابانية تستخدم الروبوتات بالفعل في مهام مثل الدوريات الأمنية ودعم قطاع التجزئة، وفقا لروسيا اليوم.

