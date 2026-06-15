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اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي

كتب : أحمد عبدالمنعم

08:30 ص 15/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

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يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، الذي يقام بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وكان الدكتور مصطفى مدبوليقد عقد أمس، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عمرو عايد، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

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رئيس الوزراء المعرض الطبي الإفريقي مصطفى مدبولي

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