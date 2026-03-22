كشف موقع How To Geek المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن الشواحن السريعة للهواتف، رغم سمعتها السيئة باعتبارها مضرة للبطاريات، تستخدم أساليب متطورة تجعلها آمنة، وأن العادات الأخرى في استخدام البطارية قد تسبب ضررا أكبر بكثير من الشحن السريع نفسه.

كيف يعمل الشحن السريع بأمان؟

تستخدم الشواحن السريعة تيارًا أعلى -مثل 5 أمبير بدلًا من 1–2 أمبير- لدفع المزيد من الإلكترونات إلى البطارية، مما يؤدي إلى شحن أسرع.

لكن الشواحن لا ترسل كل الإلكترونات دفعة واحدة؛ بل تزيد سرعة الشحن تدريجيًا وتبطئها مع امتلاء البطارية، مع مراقبة مستمرة لدرجة الحرارة والفولتية لضمان السلامة.

يمكن تشبيه العملية ببالون مملوء بالماء: في البداية يمكن ملؤه بسرعة كبيرة، ولكن مع تمدده، يجب التباطؤ لتجنب انفجاره. لذلك غالبا ما تعلن الشركات عن سرعات الشحن مثل "60% في 15 دقيقة"، بينما تُشحن النسب المئوية الأخيرة ببطء أكبر.

تكنولوجيا حديثة للشحن الأسرع

بعض الهواتف الحديثة، مثل OnePlus 13، تستخدم أنودات من السيليكون-الكربون، وهي نسخة مطورة من بطاريات الليثيوم أيون تسمح بكثافة أعلى وسرعة شحن أكبر، مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط و50 واط للشحن اللاسلكي.

وتعتمد أجهزة أخرى مثل Realme GT3 وRealme GT Neo 5 240W على بطاريات ثنائية الخلايا، ما يسمح بمضاعفة سعة الشحن لشاحن "SuperVOOC" بقوة 120 واط، وتحقيق شحن كامل من 0 إلى 100% في 10 دقائق فقط.