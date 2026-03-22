إعلان

هل الشحن السريع يضر بطارية الهاتف؟.. تفاصيل

كتب : محمود عبدالرحمن

08:04 م 22/03/2026 تعديل في 08:14 م

هل الشحن السريع يضر بطارية الهاتف؟

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف موقع How To Geek المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن الشواحن السريعة للهواتف، رغم سمعتها السيئة باعتبارها مضرة للبطاريات، تستخدم أساليب متطورة تجعلها آمنة، وأن العادات الأخرى في استخدام البطارية قد تسبب ضررا أكبر بكثير من الشحن السريع نفسه.

كيف يعمل الشحن السريع بأمان؟

تستخدم الشواحن السريعة تيارًا أعلى -مثل 5 أمبير بدلًا من 1–2 أمبير- لدفع المزيد من الإلكترونات إلى البطارية، مما يؤدي إلى شحن أسرع.

لكن الشواحن لا ترسل كل الإلكترونات دفعة واحدة؛ بل تزيد سرعة الشحن تدريجيًا وتبطئها مع امتلاء البطارية، مع مراقبة مستمرة لدرجة الحرارة والفولتية لضمان السلامة.

يمكن تشبيه العملية ببالون مملوء بالماء: في البداية يمكن ملؤه بسرعة كبيرة، ولكن مع تمدده، يجب التباطؤ لتجنب انفجاره. لذلك غالبا ما تعلن الشركات عن سرعات الشحن مثل "60% في 15 دقيقة"، بينما تُشحن النسب المئوية الأخيرة ببطء أكبر.

تكنولوجيا حديثة للشحن الأسرع

بعض الهواتف الحديثة، مثل OnePlus 13، تستخدم أنودات من السيليكون-الكربون، وهي نسخة مطورة من بطاريات الليثيوم أيون تسمح بكثافة أعلى وسرعة شحن أكبر، مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط و50 واط للشحن اللاسلكي.

وتعتمد أجهزة أخرى مثل Realme GT3 وRealme GT Neo 5 240W على بطاريات ثنائية الخلايا، ما يسمح بمضاعفة سعة الشحن لشاحن "SuperVOOC" بقوة 120 واط، وتحقيق شحن كامل من 0 إلى 100% في 10 دقائق فقط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشحن السريع بطاريات الهواتف OnePlus 13 Realme GT3 SuperVOOC

رياضة محلية

هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح
رياضة محلية

"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
شئون عربية و دولية

"باب خروج" ترامب من حرب إيران.. هل يُنهي الصراع قبل أن يبتلعه؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
زووم

أول تعليق من أحمد الفيشاوي على سحب فيلم "سفاح التجمع" من السينمات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

