إعلان

اكتشاف أداة خطيرة تهدد مئات الملايين من هواتف آيفون.. ما القصة؟

كتب : محمود عبدالرحمن

07:10 م 22/03/2026

اختراق البيانات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اكتشف باحثون من جوجل وiVerify وLookout تقنية جديدة تسمى "DarkSword"، قادرة على اختراق أي هاتف آيفون بمجرد زيارة مستخدم لموقع إلكتروني مصاب، دون الحاجة لتنزيل أي ملفات أو الضغط على روابط مشبوهة، وفقا لتقرير مجلة وايرد.

خطر يهدد مئات ملايين هواتف آيفون

وتستهدف الأداة نظام التشغيل iOS 18، الذي لا يزال يستخدمه ما يقرب من ربع مستخدمي آيفون، أي ما يعادل بين 220 إلى 270 مليون جهاز حول العالم، مما يعرض ملايين الأشخاص لفقدان جميع بياناتهم بمجرد زيارة موقع مصاب.

ويمكن لـ "DarkSword" سرقة كلمات المرور، والصور، والمحادثات من تطبيقات مثل واتساب، تيليجرام وiMessage، بالإضافة إلى سجل التصفح وبيانات الصحة.

وتشمل قائمة البيانات المحتملة محافظ العملات الرقمية، ما يشير إلى أن الأداة قد تستخدم لأغراض مالية وليس التجسس فقط.

طريقة عمل خبيثة وغير مسبوقة

ما يجعل "DarkSword" خطيرة هو أنها لا تترك برامج تجسس دائمة على الجهاز، بل تستغل عمليات النظام نفسها لسرقة البيانات ثم تختفي بعد إعادة التشغيل، ما يشبه "اقتحام سريع وسرقة فورية" للبيانات الشخصية.

برامج تجسس

وقال روكي كول، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة iVerify: "قد يتعرض عدد كبير من مستخدمي iOS لسرقة جميع بياناتهم الشخصية لمجرد زيارة موقع إلكتروني شهير".

ويضيف الباحثون أن الشفرة المستخدمة في "DarkSword" كانت متاحة بشكل مكشوف على المواقع المصابة، ما يعني أن أي مخترق يمتلك الخبرة يمكنه نسخها واستهداف هواتف آيفون على الفور.

اختراق الهواتف

ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أن أدوات الاختراق المتقدمة، التي كانت في السابق مقتصرة على استهداف الصحفيين أو السياسيين، أصبحت الآن متاحة على نطاق واسع في السوق السوداء، مما يجعل المستخدمين العاديين في دائرة الخطر أيضا.

اقرأ أيضا:

سياسة جديدة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.. ما القصة؟

وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اختراق البيانات آيفون DarkSword الأمن السيبراني iOS 18

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل
مدارس

لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
مدارس

هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح
رياضة محلية

آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
مدارس

الرئيس اللبناني: إسرائيل تسعى لإقامة منطقة عازلة بالجنوب
شئون عربية و دولية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 2- 0 أوتوهو.. بداية الشوط الثاني
"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة