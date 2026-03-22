أعلن البيت الأبيض عن إصدار إطار تنظيمي جديد للذكاء الاصطناعي، يهدف إلى حماية الأطفال والمجتمعات والشركات الصغيرة، ضمن خطة وطنية لتنظيم التطورات المتسارعة في هذا المجال داخل الولايات المتحدة.

توجه نحو تشريع موحد

وبحسب ما نقلته رويترز، دفعت إدارة دونالد ترامب نحو اعتماد إطار تشريعي موحد على مستوى البلاد، بدلا من ترك كل ولاية تضع قواعدها الخاصة لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

وكان ترامب قد صرح في ديسمبر الماضي بإمكانية حجب تمويل النطاق العريض الفيدرالي عن الولايات التي ترى إدارته أن قوانينها قد تعرقل تفوق الولايات المتحدة في هذا القطاع.

تعاون مرتقب مع الكونجرس

وأكد البيت الأبيض، في بيان رسمي، تطلع الإدارة إلى العمل مع الكونجرس خلال الأشهر المقبلة، لتحويل هذا الإطار إلى تشريع رسمي يمكن توقيعه ودخوله حيز التنفيذ.

تسهيلات لمراكز البيانات

ويتضمن الإطار دعوة لتبسيط إجراءات التصاريح، بما يسمح لمراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة بإنتاج احتياجاتها من الطاقة داخل مواقعها، في خطوة تستهدف دعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تعزيز الأمن ومكافحة الاحتيال

كما يسعى الإطار إلى تعزيز قدرات الحكومة الفيدرالية في مواجهة عمليات الاحتيال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب معالجة مخاوف الأمن القومي المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا.

دعم الابتكار وتسريع الانتشار

ويركز المخطط أيضا على إزالة العقبات أمام الابتكار، وتسريع نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مع تسهيل تطوير أنظمة متقدمة وعالية الجودة.

حماية الأطفال أولوية

وفيما يتعلق بحماية الأطفال، يتضمن الإطار منح أولياء الأمور صلاحيات أكبر للتحكم في حسابات وأجهزة أبنائهم، بما يعزز الخصوصية، إلى جانب دعم أدوات تستهدف مكافحة الاستغلال أو الأذى المحتمل.

