أعلنت منصة الفيديو القصير TikTok عن شراكة جديدة مع خدمة البث الموسيقي Apple Music، تتيح للمستخدمين تشغيل الأغاني كاملة داخل التطبيق دون الحاجة إلى مغادرته، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة اكتشاف الموسيقى على المنصة.

وبموجب الميزة الجديدة، سيتمكن مستخدمو تيك توك الذين يملكون اشتراكا في "أبل ميوزك" من الضغط على زر "Play Full Song" عند اكتشاف مقطع موسيقي عبر صفحة For You أو من خلال صفحة تفاصيل الصوت، ليتم تشغيل الأغنية كاملة عبر مشغل "أبل ميوزك" مباشرة داخل التطبيق.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الانتقال من لحظة اكتشاف الأغنية على تيك توك إلى الاستماع الكامل لها، خاصة أن المنصة أصبحت خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز محركات انتشار الأغاني والاتجاهات الموسيقية حول العالم، وفق تقرير نشره موقع TechCrunch.

استثناء سبوتيفاي من الميزة

حتى الآن، لا تسمح تيك توك بتشغيل الأغاني الكاملة من خدمات بث موسيقي أخرى مثل Spotify، ما يجعل التكامل الحالي مقتصرا على "أبل ميوزك".

وتعتمد الميزة على تقنية MusicKit التابعة لشركة Apple، وهو ما يعني أن تشغيل الأغنية يتم فعليا عبر "أبل ميوزك"، وبالتالي يتم احتساب عدد مرات الاستماع ضمن الخدمة المدفوعة.

حفلات استماع مباشرة مع الفنانين

إلى جانب ذلك، كشفت الشركتان عن ميزة جديدة تحمل اسم Listening Party، تتيح للمستخدمين الاستماع إلى الأغاني معا في الوقت الحقيقي، مع إمكانية التفاعل المباشر مع الفنانين ومع بعضهم البعض خلال الجلسة، في تجربة اجتماعية جديدة لعشاق الموسيقى.

ومن المقرر أن يبدأ طرح الميزتين على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة.