لمدة 5 سنوات.. شراكة بين جوجل كلاود وليبرتي جلوبال في الذكاء الاصطناعي

كتب : مصراوي

08:12 ص 03/02/2026

الذكاء الاصطناعي

وكالات

اتفقت جوجل كلاود، مزود خدمات الحوسبة السحابية التابع لألفابت، وليبرتي جلوبال على شراكة استراتيجية مدتها 5 سنوات لنشر نماذج جيميناي للذكاء الاصطناعي وأدوات سحابية أخرى من غوغل في جميع عمليات المجموعة الأوروبية.

وقالت ليبرتي جلوبال، التي تملك نحو 80 مليون مشترك في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة في جميع أنحاء أوروبا، إن الصفقة- التي أوردتها رويترز لأول مرة يوم الثلاثاء- ستدعم خدمات المستهلكين الجديدة، ومنها البحث والاكتشاف المدعوم بالذكاء الاصطناعي على منصة هورايزون تي في الخاصة بها، بالإضافة إلى أتمتة خدمة العملاء.

وقال مايك فرايز، رئيس ليبرتي جلوبال التنفيذي في بيان: "تمثل شراكتنا الموسعة مع جوجل كلاود علامة فارقة مهمة لليبرتي جلوبال".

وستقدم الشركتان أيضا المزيد من منتجات جوجل مثل هواتف وساعات بكسل بالإضافة إلى أجهزة المنزل الذكي من خلال وحدات تشغيل ليبرتي، والتي تشمل فيرجن ميديا أو تو البريطانية وتيلينت البلجيكية وفودافون زيجو الهولندية وصن رايز السويسرية.

وتوسع الاتفاقية التعاون القائم بين الشركتين.

وقالت ليبرتي جلوبال، إن البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين موثوقية الشبكة وأمنها، والسعي إلى تشغيل الشبكة على نحو مستقل، وربما السماح لجوجل كلاود باستخدام السعة الاحتياطية في مراكز بيانات ليبرتي، عبر وسائل منها مشروعها المشترك أطلس إيدج.

وقالت الشركتان، إن الشراكة ستستهدف أيضا عملاء الشركات الصغيرة بخدمات الحوسبة السحابية والأمن الإلكتروني ولذكاء الاصطناعي، وستبحث عن طرق لتحقيق ربح من بيانات الاتصالات الخاصة لبيبرتي مع الحفاظ على متطلبات الخصوصية.

وقالت تارا برادي، رئيسة جوجل كلاود لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "هدفنا بسيط: استخدام التكنولوجيا لتقليل التعقيدات وتقديم قيمة لعملائنا وشركائنا".

وازدادت شراكات الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات، إذ يسعى المشغلون إلى خفض تكاليف الشبكات وتطوير مصادر دخل جديدة مع الاستمرار في الاستثمار بكثافة في الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس، وفقا للغد.

الذكاء الاصطناعي

