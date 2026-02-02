جوجل تطلق مشروع Genie لمشتركي Google AI Ultra.. تفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن بدء طرح مشروع Genie لمشتركي خدمة Google AI Ultra في الولايات المتحدة، موفرة فرصة للمستخدمين فوق سن 18 عاما لتجربة نموذج بحثي تجريبي يتيح إنشاء واستكشاف عوالم رقمية تفاعلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتوسيع نطاق تطوير نماذج العوالم الذكية وتمكين المستخدمين من اختبار قدرات الذكاء الاصطناعي في بناء بيئات افتراضية غامرة.

قدرات مشروع Genie

بحسب جوجل، يقوم مشروع Genie على نموذج Genie 3، المدعوم كذلك بـ Nano Banana Pro وGemini، وهو قادر على توليد بيئات ديناميكية وتفاعلية في الوقت الفعلي.

وأوضحت الشركة أن مختبرات Google DeepMind طورت سابقا وكلاء أذكياء ضمن بيئات محدودة مثل الشطرنج ولعبة Go، لكن الهدف الأوسع للذكاء الاصطناعي العام (AGI) يتطلب أنظمة متعددة الاستخدامات تتفاعل مع تنوع العالم الحقيقي.

وقالت جوجل: "استنادا إلى أبحاثنا مع مختبِرين موثوقين من مختلف الصناعات، نتخذ الآن هذه الخطوة مع مشروع Genie لتوسيع إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي".

ثلاثة مستويات للتفاعل مع العوالم الرقمية

يتيح تطبيق Genie للمستخدمين رسم عوالم رقمية باستخدام النصوص والصور المولدة، مع معاينتها وتعديلها بدقة قبل الدخول إليها، كما يمكن تحديد منظور الشخصية وتخصيص طريقة الاستكشاف، من المشي إلى الطيران أو القيادة.

ويمكن للمستخدم أيضًا استكشاف العوالم بحرية، حيث يولد التطبيق مكونات البيئة ومساراتها بشكل تفاعلي وفوري استنادا إلى أفعال المستخدم.

ويوفر التطبيق ميزة "إعادة مزج" العوالم الحالية لصياغة بيئات جديدة انطلاقا من الأوصاف الإرشادية، إلى جانب معرض للأعمال وإمكانية تنزيل مقاطع الفيديو النهائية لاستكشافاتهم.

وأكدت جوجل أن مشروع Genie لا يزال في مرحلة البحث التجريبية ضمن Google Labs، مع التزام الشركة بوضع أطر مسؤولية أخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي العام.

وأوضحت أن نموذج Genie 3 يواجه بعض القيود، مثل محدودية واقعية العوالم المولدة، أو عدم دقة الالتزام بالأوصاف والفيزياء الواقعية، إضافة إلى استجابة أقل تحكمًا للشخصيات وزمن توليد يصل إلى ستين ثانية.

ولم تدرج بعد جميع المزايا المتقدمة التي أعلنت عنها الشركة في أغسطس، مثل أحداث تغيير العالم في الوقت الفعلي.

تشير جوجل إلى أن الإطلاق الأولي يستهدف المشتركين المتقدمين لفهم كيفية توظيف نماذج العوالم الافتراضية في الذكاء الاصطناعي والوسائط التوليدية، مع خطط للتوسع نحو مناطق إضافية مستقبلا.

وتأمل الشركة أن يرى المستخدمون العوالم المتنوعة التي سيبدعونها، مع الهدف البعيد المتمثل في إتاحة التقنية أمام قاعدة أوسع من المستخدمين.

ويشكل مشروع Genie خطوة نوعية في اختبار إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحويل تجربة الإنسان مع الواقع الافتراضي، مع توقعات بأن تشكّل هذه النماذج أساسا للابتكار في التعليم، الترفيه، التصميم، وتجربة المستخدم العربي مع تقنيات الصناعة الرقمية.