ما هي ميزة مغادرة قوائم "الأصدقاء المقربين" الجديدة في إنستجرام؟

بدأت منصة إنستجرام تطوير ميزة تتيح للمستخدمين إزالة أنفسهم من قوائم "الأصدقاء المقربين" لدى الآخرين، في خطوة تهدف إلى منح المستخدمين مزيدا من التحكم في علاقاتهم الرقمية وحماية خصوصيتهم.

قواعد "الأصدقاء المقربين"

وبحسب موقع تك كرانش، قالت شركة ميتا، المالكة لإنستجرام: "نحن نعمل على تطوير خيار يسمح لأي مستخدم بمغادرة قائمة "الأصدقاء المقربين" دون الحاجة إلى انتظار إزالة صاحب الحساب له".

وتشكل هذه الميزة تحولا في مفهوم "الأصدقاء المقربين" الذي كان يمنح صاحب الحساب وحده صلاحية الإضافة أو الإزالة.

الآلية الحالية للاستخدام

وتعتمد خاصية "Close Friends" على السماح للمستخدمين بمشاركة القصص والمنشورات مع دائرة محددة من المتابعين الذين يختارهم صاحب الحساب.

وحتى الآن، لا يملك الأشخاص المدرجون في القائمة خيار المغادرة بأنفسهم، ما يجعل التحكم في العضوية أمرا محوريا لحماية الخصوصية الرقمية، خصوصا عند مشاركة محتوى حساس أو شخصي.

وأكدت ميتا أن الميزة لا تزال في مراحلها المبكرة من التطوير، ولم تبدأ المنصة بعد باختبارها على نطاق محدود أو واسع، إذ لم توضح الشركة بعد ما إذا كان صاحب القائمة سيتلقى إشعارا عند مغادرة أحد الأشخاص، مشيرة إلى أن التفاصيل التقنية لم تحسم بعد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنصات لتعزيز قدرة المستخدمين على إدارة ظهورهم والتفاعل مع الآخرين.

وتمكن الميزة المقترحة المستخدمين من تقرير بقائهم ضمن دوائر خاصة، ما يحد حالات الشعور بعدم الراحة عند مشاركة محتوى حساس مع أشخاص محددين.