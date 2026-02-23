انتشار متاجر تطبيقات بديلة لـ"App Store".. ما القصة؟

كتب- محمود عبدالرحمن:

بدأ مستخدمو آيفون في الاتحاد الأوروبي الاستفادة من قواعد جديدة تسمح بإطلاق متاجر تطبيقات بديلة، في تحول يعد تاريخيا على نظام توزيع التطبيقات الذي سيطرت عليه شركة Apple لعقود عبر متجرها الرسمي App Store.

ويأتي هذا التحول بفضل قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة وتقليص هيمنة المنصات الكبرى على أسواق البرمجيات.

إطلاق متاجر بديلة مع ضمانات الأمان

بموجب القواعد الجديدة، أصبح بإمكان المطورين إنشاء متاجر تطبيقات خاصة بهم على أجهزة آيفون داخل الاتحاد الأوروبي، شريطة الالتزام بآلية توثيق تضمن استيفاء التطبيقات لمعايير الأمان وخلوها من البرمجيات الضارة، بدلا من المرور بمراجعة Apple التقليدية، بحسب تقرير نشره موقع TechCrunch.

ورغم السماح بالمتاجر البديلة، تظل Apple جزءًا من المعادلة، إذ يتعين على المطورين دفع رسم تقني أساسي يبلغ 0.50 يورو عن كل تثبيت سنوي لتطبيق المتجر.

تجربة مشابهة في اليابان

ولم يقتصر التغيير على أوروبا، فقد أعلنت Apple في ديسمبر 2025 امتثالها لقانون المنافسة في برمجيات الهواتف المحمولة (MSCA) في اليابان، ما يتيح للمطورين خيارات أوسع لتوزيع التطبيقات ومعالجة المدفوعات خارج متجر App Store، مع رسوم وعمولات جديدة تختلف عن النظام التقليدي.

أبرز المتاجر البديلة المتاحة حاليا

AltStore PAL

أطلقه المطور رايلي تيستوت، ويعتمد نموذج الاستضافة الذاتية، حيث يضيف المستخدم مصادر التطبيقات يدويا، إذ يضم المتجر تطبيقات بارزة مثل محاكي الألعاب Delta وتطبيق الآلة الافتراضية UTM، إلى جانب أدوات لا تسمح بها سياسات متجر Apple التقليدي.

Epic Games

أعادت شركة Epic Games لعبة Fortnite إلى آيفون داخل أوروبا، بالإضافة إلى ألعاب أخرى مثل Rocket League Sideswipe وFall Guys، بعد نزاع قانوني طويل مع Apple.

Aptoide

شركة برتغالية أطلقت نسختها الخاصة بـiOS في أوروبا، تقدم المتجر مجانا بينما تحصل على عمولة تتراوح بين 10% و20% من المشتريات داخل التطبيقات، مع التركيز على أمان التطبيقات.

Mobivention

يستهدف الشركات لتوزيع التطبيقات الداخلية دون نشرها في متجر Apple العام، ويوفر حلولا لإنشاء متاجر تطبيقات خاصة بالمؤسسات.

Skich

يركز على الألعاب، ويقدم أسلوب اكتشاف مستوحى من تطبيقات المواعدة مع مزايا اجتماعية مثل قوائم التشغيل ومتابعة أصدقاء المستخدم.

Onside

يقدم رسوما أقل للمطورين، مع الحفاظ على معايير الأمان ودعم وسائل دفع متنوعة تشمل البطاقات البنكية وApple Pay، مع خطط للتوسع مستقبليا.