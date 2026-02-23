واتساب يختبر ميزة جديدة لتعزيز أمان الحسابات.. ما هي؟

كتب- محمود عبدالرحمن:

يستكشف تطبيق المراسلة واتساب المملوك لشركة Meta إمكانية إضافة ميزة كلمة المرور لمستخدمي آيفون وأندرويد بهدف توفير طبقة أمان إضافية للحسابات

رمز تحقق ثان لحماية إضافية

ستتطلب الميزة الجديدة إدخال رمز تحقق ثانٍ بعد تسجيل رقم الهاتف بنجاح على التطبيق، إذ يعني هذا أنه إذا تمكن مستخدم غير مصرح له من الحصول على الرمز المكوّن من 6 أرقام عبر أساليب مثل استبدال شريحة SIM فسيظل بحاجة لإدخال رمز تحقق ثان لا يعرفه إلا صاحب الحساب ما يعزز حماية الحساب ضد الاختراق.

إعداد كلمة المرور والتحكم الكامل

وستكون كلمة المرور عبارة عن سلسلة أحرف وأرقام يمكن للمستخدمين اختيار تعيينها من إعدادات التطبيق بحسب تقرير موقع WABetaInfo

ويجب أن يتراوح طول كلمة المرور بين 6 و20 حرفا ورقما، بينما يجب أن تحتوي على حرف واحد على الأقل ورقم واحد على الأقل، فيما بعد تعيينها يعرض واتساب مدى قوة كلمة المرور المختارة.

وسيكون تعيين كلمة المرور اختياري تماما مع إمكانية تحديثها أو حذفها في أي وقت ما يمنح المستخدمين مرونة وتحكما كاملا في أمان حساباتهم.

تعزيز الأمان وتقليل المخاطر

وستكون كلمة المرور مطلوبة دائما بعد إدخال الرمز المكوّن من 6 أرقام عند تسجيل الدخول مما يجعل من الصعب على المستخدمين غير المصرح لهم الوصول إلى الحسابات.

وتخطط WhatsApp لإضافة الميزة في تحديث مستقبلي في خطوة من شأنها تقليل خطر الاختراق بشكل كبير وتعزيز ثقة المستخدمين بأمان حساباتهم.