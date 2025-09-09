رسميا أسعار ومواصفات هاتف iPhone 17 من أبل

كتب- محمود الهواري:

كشفت شركة أبل عن أسعار هواتفها الجديدة iPhone 17، الذي يبدأ سعره من 799 دولار أمريكي ويتوفر بسعات تخزين 256 و512 جيجابايت.

ويأتي " iPhone 17" بخمسة ألوان هي الأسود والأبيض والخزامى والأزرق الضبابي والرمادي ويبدأ الطلب المسبق يوم 12 سبتمبر على أن يتوفر الهاتف في الأسواق يوم 19 سبتمبر.

هاتف iPhone 17

ويتميز iPhone 17 بمجموعة من التحسينات البارزة في الكاميرا والشاشة والأداء، إضافة إلى مزايا بيئية واستدامة.

ويضم الهاتف كاميرا أمامية مطورة Center Stage بدقة 18 ميجابكسل توفر مجال رؤية أوسع للصور الشخصية، وتعمل بالذكاء الاصطناعي لتوسيع إطار الصور الجماعية والتبديل تلقائيًا بين الوضع الرأسي والأفقي. كما تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K HDR وميزة Dual Capture للتصوير بالكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه.

مواصفات هاتف iPhone 17

أما الكاميرا الخلفية، فتتضمن Fusion رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x، وكاميرا Fusion Ultra Wide بدقة 48 ميجابكسل لتصوير المشاهد الواسعة والماكرو بتفاصيل دقيقة، مع أنماط تصوير جديدة لضبط الألوان والإضاءة والظلال بشكل فوري، وتسجيل فيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية وتقنية Dolby Vision لتحسين الصوت وتقليل الضوضاء والرياح.

شاشة Super Retina XDR وتجربة عرض سلسة

يتميز الهاتف بشاشة Super Retina XDR مقاس 6.3 بوصة بحواف أنحف، وتقنية ProMotion لمعدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز لتجربة تمرير سلسة وألعاب غامرة، مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة وتباين مضاعف، وحماية Ceramic Shield 2 أقوى بثلاث مرات ضد الخدوش وتقليل الانعكاس.

يعمل iPhone 17 بمعالج A19 بتقنية 3 نانومتر، مع وحدة معالجة مركزية سداسية الأنوية أسرع من شريحة A15 ووحدة معالجة رسومات خماسية الأنوية أسرع مرتين، ودعم الذكاء الاصطناعي على الجهاز، مع عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة من تشغيل الفيديو، وشحن سريع يصل إلى 50% خلال 20 دقيقة باستخدام محول USB-C اختياري.

يضم الهاتف شريحة N1 لدعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وThread، مع تحسين الأداء العام للشبكات اللاسلكية، ويدعم شريحة eSIM الرقمية لتوفير مرونة وأمان أكبر أثناء السفر، مع إعداد مبسط عبر نظام iOS 26.

يأتي الهاتف بنظام iOS 26 مع تصميم Liquid Glass، وتحسينات في Apple Intelligence، وترجمة حية للنصوص والصوت أثناء التنقل، بالإضافة إلى تحديثات ذكية في التطبيقات والمكالمات وميزات جديدة في CarPlay وApple Music وWallet، مع تطبيق Apple Games الجديد.

تتوفر حافظة شفافة وحافظة سيليكون بخمسة ألوان، مع حزام كتف مصنوع من خيوط معاد تدويرها 100% متوفر بعشرة ألوان مختلفة لتسهيل حمل الهاتف دون استخدام اليدين.

صُنع iPhone 17 من 30% مواد معاد تدويرها، بما في ذلك 85% من الألومنيوم في الهيكل و100% من الكوبالت في البطارية، مع استخدام 35% من الكهرباء المتجددة عبر سلسلة التوريد، وتم تصميمه ليكون متينًا وقابلًا للإصلاح، مع الالتزام بمعايير أبل للطاقة والسلامة الكيميائية، وغلافه الورقي قابل لإعادة التدوير بالكامل.