إنستجرام يفاجئ المستخدمين بميزة جديدة طال انتظارها.. تفاصيل

كتب : محمود عبدالرحمن

09:19 م 12/04/2026

انستجرام

أعلنت منصة "إنستجرام" عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعديل التعليقات بعد نشرها، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة التفاعل داخل التطبيق وتفادي الأخطاء الكتابية أو الصياغات غير الدقيقة.

وبحسب ما أوضحته الشركة، يمكن للمستخدم تعديل التعليق خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة من وقت النشر، وبعد انتهاء هذه المهلة لن يكون بالإمكان إجراء أي تغييرات.

تعديل التعليقات على إنستجرام

وتقتصر الميزة الجديدة على تعديل النص فقط، دون السماح بتغيير العناصر المرفقة بالتعليق، إذ على سبيل المثال، إذا كان التعليق يتضمن صورة أو محتوى مرفقا، فلن يمكن تعديله سوى من حيث النص المكتوب فقط، وفقا لما أورده موقع "gsmarena".

مرونة داخل وقت محدود

ورغم هذا القيد الزمني، تتيح إنستجرام للمستخدمين إجراء عدد غير محدود من التعديلات خلال أول 15 دقيقة، ما يمنح فرصة لتصحيح الأخطاء أو إعادة صياغة التعليق قبل اعتماده بشكل نهائي.

شفافية في التعديلات

كما ستظهر المنصة وسم "Edited" على التعليقات التي تم تعديلها، بما يضمن الشفافية مع المستخدمين، دون إتاحة عرض سجل التعديلات أو النسخ السابقة من التعليق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إنستجرام المستمرة لتطوير أدوات التفاعل داخل التطبيق، ومواكبة احتياجات المستخدمين لتحسين جودة المحتوى وتعزيز تجربة التواصل.

انستجرام تعديل التعليقات في إنستجرام مزايا إنستجرام

فيديو قد يعجبك



"شرط وحيد".. رونالدو يتحدث عن مشاركته في بطولة كأس العالم 2030
رياضة محلية

"شرط وحيد".. رونالدو يتحدث عن مشاركته في بطولة كأس العالم 2030
الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا وشبورة ورياح مثيرة للأتربة
أخبار مصر

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا وشبورة ورياح مثيرة للأتربة
ترامب يعزل قضاة هجرة رفضوا ترحيل طلاب داعمين لفلسطين
شئون عربية و دولية

ترامب يعزل قضاة هجرة رفضوا ترحيل طلاب داعمين لفلسطين
بضربة خاطئة.. مقتل 100 مدني بغارة جوية نيجيرية على سوق شعبي
شئون عربية و دولية

بضربة خاطئة.. مقتل 100 مدني بغارة جوية نيجيرية على سوق شعبي
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
مصراوى TV

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية