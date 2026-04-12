أعلنت منصة "إنستجرام" عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعديل التعليقات بعد نشرها، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة التفاعل داخل التطبيق وتفادي الأخطاء الكتابية أو الصياغات غير الدقيقة.

وبحسب ما أوضحته الشركة، يمكن للمستخدم تعديل التعليق خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة من وقت النشر، وبعد انتهاء هذه المهلة لن يكون بالإمكان إجراء أي تغييرات.

تعديل التعليقات على إنستجرام

وتقتصر الميزة الجديدة على تعديل النص فقط، دون السماح بتغيير العناصر المرفقة بالتعليق، إذ على سبيل المثال، إذا كان التعليق يتضمن صورة أو محتوى مرفقا، فلن يمكن تعديله سوى من حيث النص المكتوب فقط، وفقا لما أورده موقع "gsmarena".

مرونة داخل وقت محدود

ورغم هذا القيد الزمني، تتيح إنستجرام للمستخدمين إجراء عدد غير محدود من التعديلات خلال أول 15 دقيقة، ما يمنح فرصة لتصحيح الأخطاء أو إعادة صياغة التعليق قبل اعتماده بشكل نهائي.

شفافية في التعديلات

كما ستظهر المنصة وسم "Edited" على التعليقات التي تم تعديلها، بما يضمن الشفافية مع المستخدمين، دون إتاحة عرض سجل التعديلات أو النسخ السابقة من التعليق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إنستجرام المستمرة لتطوير أدوات التفاعل داخل التطبيق، ومواكبة احتياجات المستخدمين لتحسين جودة المحتوى وتعزيز تجربة التواصل.